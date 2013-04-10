مدرب دورتموند: كنا على وشك التعرض لأزمة قلبية

المصدر: دورتموند ــ د ب أ

اعترف المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يورغن كلوب بأن جميع أعضاء الفريق كانوا على وشك التعرض لأزمة قلبية قبل اللحظات القاتلة التي تحقق فيها الفوز المثير على ملقة الإسباني في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وظل ملقة متقدما 2ـ1 على مضيفه دورتموند حتى الدقيقة 90 من المباراة، قبل أن يحرز دورتموند هدفين في الوقت بدل الضائع للمباراة ليفوز 3ـ2 ويحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة.

وقال كلوب: "أمسية عظيمة، وليلة لن أنساها أبداً كنا جميعا على وشك التعرض لأزمة قلبية".

بدوره أكد مدافع الفريق نيفين سابوتيتش أنه غير مصدق لما حدث وقال: "إنها أكثر اللحظات جنونا في مسيرتي الكروية, كانت مباراة ذات طابع خاص للجميع سواء من أعضاء الفريق أو جماهيره".

وأضاف: "حتى الآن، كانت قصتنا أشبه بأحد أفلام هوليوود. ونأمل في أن تكون النهاية مثل نهاية هذه الأفلام".