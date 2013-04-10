مهمة صعبة للشباب السعودي في إيران

يتطلع الأهلي السعودي الى تحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يستضيف اليوم الأربعاء سبهان أصفهان الإيراني على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثالثة ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى الأهلي إلى تأكيد فوزه السابق على ضيفه الأسبوع الماضي، واعلان التأهل رسميا للدور الثاني دون النظر لنتيجة مباراتيه الأخيرتين، في حين يأمل سبهان رد اعتباره وإلحاق الخسارة الأولى بمضيفه والمحافظة على حظوظه في التأهل.

وعطفا على مستوى الفريقين فإن كفة الأهلي هي الأرجح سيما وأن المباراة تقام على أرضه وأمام جماهيره.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات متتالية على ضيفه الغرافة القطري ٢-صفر، ومضيفه النصر الإماراتي 2-1 وسبهان 4-2.

وسيكفل تعادل الأهلي تأهله رسميا الى الدور الثاني وهو ما يهدف إليه مدرب الصربي الكسندر ايليتش الذي سيلعب بطريقة متوازنة دفاعا وهجوما وعدم منح المنافس حرية الضغط على مرماه.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب على العناصر نفسها التي شاركت في المباراة السابقة خصوصا وأن اللاعبين كافة أبدوا جاهزية تامة خلال التحضيرات السابقة.

ويبرز في الفريق أسامة هوساوي ومنصور الحربي وتيسير الجاسم ومصطفى بصاص والعماني عماد الحوسني والكولومبي خايرو بالومينو والبرازيلي فيكتور سيمويس ومواطنه برونو سيزار.

أما سبهان فيدخل المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين ويأمل في العودة إلى إيران بالنقاط الثلاث التي ستبقيه في صلب المنافسة، خلافا للخسارة التي ستعقد من طموحاته في التأهل، لذا سيلعب مدربه الكرواتي زلاتكو كرانيكار بأسلوب هجومي ويركز على الكرات العرضية وألعاب الهواء التي يجيدها لاعبوه.

ويبرز في الفريق فرشيد طالبي ومحرم نافيدكيا والألباني جيفاهير سوكاج ومحمد علي أحمدي وأميد إبراهيمي وإحسان صافي.

الغرافة جاهز لالتهام النصر الإماراتي

في المجموعة نفسها تبدو الفرصة متاحة امام الغرافة القطري لتحقيق فوز جديد ومريح والاقتراب خطوة مهمة من التاهل للدور الثاني عندما يستضيف النصر الاماراتي.

ويحتل الغرافة المركز الثاني برصيد 6 نقاط فيما يقبع النصر في المركز الرابع والاخير بدون نقاط بعد ان خسر مبارياته الثلاث حتى الان، وفي حال خسارته امام الغرافة سيودع البطولة رسميا.

وكفة الغرافة هي الارجح خصوصا بعد ان حقق فوزا كبيرا على منافسه الاماراتي في عقر داره 4-2، على الرغم من غياب الاسترالي مارك بريشيانو للاصابة وعدم قدرة مواطنه هاري كيويل على اللعب لعدم قانونية تسجيله في الوقت الحالي.

كما ان الغرافة قدم مباراة جيدة امام السد السبت الماضي في لقائهما المؤجل في الدوري القطري خلافا للنصر الذي فقد بشكل كبير الطموح في الفوز ومواصلة المشوار.

ويملك مدرب الغرافة، التونسي الحبيب الصادق اوراقا اخرى تساعده على الوصول الى الانتصار الثالث لاسيما المهاجم الفرنسي جبريل سيسيه صاحب الهدف الاول في اللقاء الماضي والبرازيليين نيني صانع اللعب والورقة الرابحة الابرز واليكس رافايل، الى جانب فهيد الشمري ومجدي صديق ولورانس وجواد احناش.

في المقابل، سيفتقد النصر لاحد محترفيه البرازيلي ليو ليما للايقاف، وسيعتمد مدربه الايطالي والتر زينغا على المحترفين الباقين وهم مواطنه جوزيبي ماسكارا والبرازيلي برونو سيزار كوريا والياباني تاكايوكي موريموتو

مهمة صعبة للشباب السعودي في إيران

يبحث الشباب السعودي عن خطف بطاقة التأهل الى الدور الثاني عندما يحل ضيفا ثقيلا على تراكتورسازي تبريز الإيراني اليوم على ملعب ياديجار امام، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال اسيا لكرة القدم.

ويتصدر "الليث الابيض" مجموعته بسبع نقاط من فوزين على الجيش القطري 2-صفر وعلى تراكتورسازي 1-صفر في الجولة الماضية وتعادل إيجابي 1-1 مع الجزيرة الإماراتي خارج قواعده.

ويركز المدرب البلجيكي ميشال برودوم على تحقيق الفوز حتى يبقى في صدارة المجموعة وبفارق مطمئن عن منافسيه.

يدخل الشباب المباراة بروح عالية بعد النتائج الإيجابية بالجولات الثلاث الماضية، وينتظر أن يلعب برودوم بطريقة (4-5-1) مع تأمين الجانب الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة.

ويعول برودوم على وليد عبدالله في حراسة المرمى وحسن معاذ والكوري الجنوبي كواك تاي ووليد عبد ربه وعبدالله الأسطا في الدفاع وعمر الغامدي وعبد الملك الخيبري والبرازيلي فرناندو مينيغاتزو ومواطنه مارسيلو كماتشو وأحمد عطيف في الوسط حيث يقع العبء الأكبر على هذا الخط في تأمين دفاع المنطقة والهجوم بتوازن مع ظهيري الجنب لرسم الكرات الهجومية للمهاجم الوحيد ناصر الشمراني أو الارجنتيني سيباستيان تيغالي.

في المقابل، سيسعى المدرب البرتغالي توني أوليفيرا الى تعويض خسارته في الرياض 1-صفر، ليرد الدين لضيفه ويشارك الشباب الصدارة في حال الفوز، حيث يملك الفريق 4 نقاط من فوز على الجزيرة الإماراتي 3-1 وتعادل مع الجيش القطري في قطر 3-3.

ويعد أوليفيرا خبيرا في الكرة الخليجية والسعودية بالتحديد بعدما اشرف على الاتفاق والاتحاد السعوديين والشارقة الاماراتي.

ويعتمد اوليفيرا على طريقة (4-4-2) حيث يلعب الحارس مهدي ثابتي وفي الدفاع محمد إكرامي ونصرتي وإيرانبوريان ومرتضى أسدي وفي الوسط مهدي كياني وجيلسون وفلافيو لوبيز ومهدي كاريميان، وفي الهجوم سيد صالحي هداف الفريق المزعج بضربات الرأس وكاظميان كثنائي خطر يعتمد عليهم كثيرا أوليفيرا في تهديد مرمى الخصوم.

الجزيرة يبحث عن الفرصة الأخيرة

في المجموعة نفسها يملك الجزيرة الاماراتي (نقطة واحدة) فرصة اخيرة لاحراز فوزه الاول واحياء اماله في التاهل الى الدور الثاني عندما يستضيف الجيش القطري (4 نقاط) في استاد محمد بن زايد في ابوظبي.

كما تمثل المباراة فرصة للجزيرة للثار من الجيش الذي كان هزمه الاسبوع الماضي 1-3 في الدوحة، بعد مباراة قدم خلالها الفريق الاماراتي مستوى سيئا، كما هو حاله في جميع لقاءاته هذا الموسم محليا واسيويا.

ويعرف الجزيرة جيدا ان خسارته غدا ستعني وداعه البطولة منطقيا مع امتلاكه نقطة واحدة، لذلك يرفع شعار الفوز الذي لم يعرفه في اخر اربع مباريات له في الدوري المحلي، مع تراجع مخيف في اداء جميع لاعبيه دون استثناء رغم وجود اسماء رنانة في صفوفه.

ويؤكد رئيس لجنة الاحتراف في الجزيرة حمد السويدي ان "الفريق يمر حاليا بفترة هبوط فني لم يعهده منذ فترة طويلة، وكان لافتا ان المستوى السيئ طال جميع اللاعبين دون استثناء".

واعاد السويدي سبب تراجع المستوى الى المدرب البرازيلي باولو بوناميغو الذي اقيل من منصبه فبراير الماضي وحل الاسباني لويس ميا بديلا له والذي عجز حتى الان في ايجاد الحلول المناسبة للفريق الذي يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 36 نقطة.

وقال السويدي: "نأمل ان تكون مباراة الجيش بداية لعودة الجزيرة، مع الاعتراف ان كل ما يمكن تحقيقه من نتائج ايجابية حتى نهاية الموسم سيكون مكسبا للفريق في ظل هذا المستوى المتراجع".

واكثر ما يحير في الجزيرة انه يمتلك ابرز اللاعبين الاماراتيين والاجانب محليا، بوجود الرباعي الدولي الحارس علي خصيف وعلي مبخوت وخميس اسماعيل وعلي العامري، اضافة الى البرازيليين ريكاردو اوليفيرا ولويز فرناندينيو والارجنتيني ماتياس دلغادو والكوري الجنوبي شين هيونغ مين.

من جهته، يتطلع الجيش الى تكرار فوزه على الجزيرة والذي كان الاول له ورفع رصيده الى 4 نقاط ودخل بقوة في حسابات حصد احدى بطاقتي المجموعة المؤهلة للدور الثاني.

وابدى الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الجيش القطري تفاؤله بتحقيق نتيجة ايجابية أمام الجزيرة التي لا يملك فريقه سواها في حال اراد الذهاب بعيدا في اول مشاركة له في البطولة.

وقال لوشيسكو في تصريح للموقع الرسمي لنادي الجيش: "حضرنا الى ابوظبي بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز لانه خيارنا الوحيد ولاخيار امامنا سوى الثلاث نقاط."

وتابع "المهمة بالتاكيد ليست سهلة ولكن المسألة تبقى في النهاية بايدينا من خلال اللعب القوي والجدية في الملعب والتركيز، ومسألة خبرة البطولة التي لم نكن نمتلكها بدانا نتجاوزها بشكل واضح من مباراة الى اخرى".

ويعول الجيش على مجموعة مميزة من اللاعبين يتقدمهم الثلاثي البرازيلي فاغنر ريبيرو متصدر ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 4 اهداف وادريانو فيريرا واندرسون مارتينيز والجزائري كريم زياني والكوري الجنوبي غي سيول كي وماهر يوسف ومحمد جدو.