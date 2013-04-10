مورينهو: لم نواجه 11 لاعباً في غلطة .. وإنما 50 ألف شخص

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينهو أن فريقه لم يواجه 11 لاعبا فقط خلال المباراة أمام غلطة سراي التركي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وإنما كانت المواجهة مع 50 ألف شخص.

وتغلب غلطة على ضيفه 3ــ2 مساء الثلاثاء، ولكنه ودع البطولة بالخسارة 3ــ5 في مجموع المباراتين، بعدما فاز الريال 3 ــ صفر على ملعبه، الأربعاء الماضي، في لقاء الذهاب.

وقال مورينيهو: "ريال مدريد لم يواجه 11 لاعبا في هذه المباراة، وإنما لعب أمام 50 ألف شخص" في إشارة للمشجعين الذين احتشدوا في المدرجات لمساندة الفريق التركي.



وأضاف: "في مباراة من هذا النوع، يكون من الممكن أن نخسر كل شيء دون أن نكسب أي شيء. الآن، أمامنا مهمة خوض المربع الذهبي أمام فريق عظيم, لا نعرف حتى الآن الفريق الذي سنواجهه في المربع الذهبي ولكنه سيكون فريقاً رائعا بالتأكيد, و ستكون المواجهة صعبة.

وقال مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزيه مورينهو: "لم أتوقف عن التفكير فيما إذا كنت بدأت أخاف عندما أصبحت النتيجة 3ــ1 أم لا , كان موقفا عصيباً وكان علينا أن نحسم الموقف بتسجيل هدف آخر، وهذا ما فعلناه".



وألمح مورينهو من جديد إلى إمكانية رحيله عن منصبه في ريال مدريد في يونيو المقبل، وسط إشاعات متزايدة حول إمكانية عودته إلى تشلسي الإنجليزي، حيث صرح أنه عندما ينتهي الموسم سيجلس مع رئيس الريال فلورنتينو بيريز ويتحدث معه .

حالة حداد



واستيقظت مدينة ملقة الأسبانية على حالة حداد، اليوم الأربعاء، نتيجة لهزيمة فريقها القاسية وخروجه المثير للجدل من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ملقة خسر 2ــ3 مساء أمس الثلاثاء في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال بهدفين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أحدهما من تسلل واضح، أمام مضيفه الألماني بوروسيا دورتموند مما أثار حالة من السخط الشديد عبر إسبانيا.

وتصدر الحديث عن الظلم الذي تعرض له ملقة مساء أمس الصفحات الأولى للصحف الإسبانية الصادرة اليوم.

فقد كتبت صحيفة "لا رازون": "لايتعرض لمثل هذه الأمور سوى الأندية الصغيرة .. فهذا لا يمكن أن يحدث لريال مدريد أو برشلونة".

وكتبت صحيفة "آس" اليومية التي تصدر في العاصمة مدريد عن "نهاية غير متوقعة وظالمة" ولكنها أشادت في الوقت نفسه بملقة الذي قدم "مشوارا أوروبيا مفاجئا".

وأبدت "آس" تعاطفها الشديد مع مدرب ملقة مانويل بيليغريني الذي وصل إلى دورتموند قبل ساعات قليلة من المباراة بعد اضطراره للقيام برحلة سريعة إلى بلده تشيلي عقب وفاة والده.

وكان بيليغريني اقترب بشدة من قيادة المتواضع فياريال إلى نهائي دوري الأبطال في عام 2006 .

ومن المعروف عن بيليغريني تحفظه وحذره الشديدين في تصريحاته، لكنه بالأمس ربط في غضب بين احتساب هدف دورتموند الذي جاء من تسلسل وبين قرار اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) بحرمان ملقة من المنافسات الأوروبية الموسم المقبل بسبب مشكلاته المالية.

وقال بيليغريني: "هناك موقفان لتسلل في الهدف الأخير. سنغادر هذا المكان ونحن نشعر بمرارة شديدة. لطالما وجدنا صعوبة في تصديق أن اتحاد الكرة الأوروبي سيسمح لفريق مفروض عليه عقوبات بالوصول إلى النهائي".

وأضاف المدرب التشيلي: "قدمنا مباراة رائعة ولكنهم لا يريدون لنا الفوز".

كلهم متفقون

واتفق جناح ملقة الذي سجل أحد هدفي الفريق أمس خواكين ، مع مدربه بيليغريني في رأيه قائلا: "نشك في علاقة رئيس "يويفا"ميشيل بلاتيني بهذا الأمر ، لأننا مجرد ملقة المتواضع وليس ريال مدريد. من السهل أن تفعل أمرا كهذا بنا".

وأضاف: "كان المدرب على حق عندما قال إنهم لن يسمحوا لفريق تعرض لعقوبات بالوصول إلى النهائي , لا يجب أن يحدث شيئا كهذا.واجهنا صعوبة بالغة للوصول إلى هذا المكان، ولكن كل شيء انتزع منا في ثلاث دقائق.. قست كرة القدم والحكم كريغ تومسون على ملقة كثيرا اليوم".

ارتياح في العاصمة

وفي الوقت الذي سادت فيه مشاعر الحسرة والغضب ملقة ، كانت مشاعر الارتياح تكتنف جنبات العاصمة الإسبانية رغم هزيمة ريال مدريد 2ــ 3 أمام مضيفه التركي غلطة سراي حيث تأهل النادي الملكي إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي بعد تفوقه على خصمه التركي 5ــ3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.



وكانت الشكوك بدأت تحوم حول تأهل ريال مدريد بالفعل عندما تقدم غالطة سراي 3ــ1 قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة.



وكالعادة، هب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو لنجدة ريال مدريد من جديد حيث سجل هدفي الفريق الحاسمين في تركيا.

وقال رونالدو بعد المباراة: "نحن سعداء للغاية بالتأهل. لقد حققنا هدفنا وعلينا الآن أن ننتظر لنرى من سنقابل في الدور قبل النهائي".

وأضاف: "نحن المسؤولون عن ترك المباراة تتعقد بهذا الشكل. لا يمكنك التهاون أبداً في كرة القدم ويجب أن نأخذ من هذه المباراة درساً للمستقبل ، بأن نظل نلعب طوال التسعين دقيقة".

وتابع المهاجم البرتغالي: "الفريق بحالة رائعة , إنهم يقدمون لي المساعدة، وأنا أقوم بعملي الذي يتمثل في تسجيل الأهداف".

والحقيقة أن اللاعب البرتغالي هو من يمر بحالة رائعة ، وهو حاليا في المركز السادس مناصفة بقائمة هدافي دوري الأبطال على مر العصور برصيد 50 هدفاً.

وزعمت محطة "راديو ماركا" الإذاعية أن رونالدو قد يصبح العامل الحاسم في نسخة هذا العام من دوري الأبطال, فلا يوجد لاعب أفضل منه حاليا في أوروبا".

لاعب إسباني واحد



من جانبها ، أشارت محطة "كادينا كوبي" الإذاعية إلى أن التشكيل الأساسي لريال مدريد لم يكن يضم سوى لاعب إسباني واحد وهو حارس المرمى دييغو لوبيز، معربة عن أملها في تواجد فريقين إسبانيين في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عن طريق تأهل برشلونة أيضا إلى هذا الدور.



ويستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة في إياب دور الثمانية بعد تعادل الفريقين 2ــ2 في باريس الأسبوع الماضي.