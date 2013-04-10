"يويفا"يعاقب دينامو كييف: أنتم عنصريون .. العبوا بلا جمهور

عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، دينامو كييف الأوكراني بخوض مباراتيه الأوروبيتين المقبلتين دون جمهور بسبب التصرفات العنصرية لجمهوره.



وذكر الاتحاد القاري أنه فرض هذه العقوبة على الفريق الأوكراني بسبب "حوادث ذات طابع عنصري" ارتكبها جمهوره خلال مباراتيه في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد باريس سان جيرمان وبوردو الفرنسيين على التوالي.



وأقيمت مباراة دينامو كييف مع سان جيرمان في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 21 نوفمبر الماضي في حين كانت مباراته مع بوردو في الدور الثاني من "يوروبا ليغ" في 14 فبراير الماضي على ملعبه في العاصمة الأوكرانية.



لكن المباراة الثانية التي فرض على دينامو كييف خوضها دون جمهور كانت مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام مع إمكان تطبيق العقوبة في حال تكررت الحوادث.



وقرر دينامو كييف استئناف العقوبة دون أن يحدد حتى الآن موعد جلسة الاستماع الى النادي الأوكراني.



ويأتي قرار معاقبة دينامو كييف بعد يوم على الاعلان الذي أصدره أمين عام الاتحاد الاوروبي جاني اينفاتينو الذي قال إنه يتم العمل على معاقبة اللاعبين "العنصريين" بالإيقاف لعشر مباريات على أقل تقدير.



كما ستتعرض الأندية التي تقوم جماهيرها بتصرفات عنصرية لإقفال جزئي لملاعبها في حال المخالفة للمرة الأولى ثم للإقفال التام في حال المخالفة للمرة الثانية.



