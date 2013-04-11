احتراماً لـ"لإسلام" .. الريال ينزع شعار شركة المراهنات من قمصانه

أظهر فريق ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، احتراماً شديداً للدين الإسلامي، بعد أن نزع شعار شركة المراهنات العالمية "بِوين" التي ترعاه خلال مباراة الفريق أمام مضيفه غلطة سراي التركي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبحسب صحيفة "إل كوميرسيو" نقلاً عن تقارير إسبانية، فقد قرر الفريق الملكي إزالة شعار شركة المراهنات النمساوية "بِوين" خلال المباراة التي أقيمت البارحة الأولى على ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليك، معقل الفريق التركي؛ وذلك احتراماً للقوانين التركية الإسلامية التي تحظر الأنشطة المتعلقة بالمراهنات.



ومن المتوقع أن يتعرض فريق العاصمة الإسبانية إلى غرامة مالية من الشركة النمساوية التي يضع الريال شعارها على قمصان لاعبيه مقابل 29 مليون يورو في الموسم الواحد، مثلما حدث مسبقاً مع الفريق الإسباني عام 2009 حينما أجبرت لوائح سويسرية فريق ريال مدريد الإسباني على إزالة شعار راعيه من على قمصانه خلال مباراته أمام مضيفه زوريخ السويسري.



ولا تسمح السلطات السويسرية بالإعلان عن المراهنات إلا في حال كانت عملية المراهنة تتم عبر شركات معينة مملوكة للدولة، كما هو الحال بالنسبة للسلطات التركية التي تمنع الترويج للخمر تماشياً مع تعاليم الدين الإسلامي.



وسبق لفريق إشبيلية الإسباني أن واجه الظروف نفسها عندما حلّ ضيفاً على فناربخشة التركي في بطولة أوروبا بإسطنبول عام 2008، إذ لم يتمكن الفريق الإسباني من الظهور بقميصه الذي يروج لموقع المقامرات الشهير "88.كوم".



يذكر أن شركة "بِوين" العالمية للمراهنات قد تحوّلت إلى الراعي الرسمي للنادي الملكي منذ عام 2007 بدلاً من شركة "بنك سييمينس" العالمية للهواتف المحمولة، إذ من المقرر أن ينتهي هذا الارتباط خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد توقيع ريال مدريد على عقد جديد يربطه بشركة طيران الإمارات لمدة خمس سنوات، مقابل حصوله على مبلغ 22 مليون يورو عن كل موسم.