الأهلي "يهيمن" آسيويا .. ويتأهل

فرض الأهلي السعودي هيمنته على المجموعة الثالثة، بعد فوزه الكبير أمام سيباهان الإيراني 4-1 ليحقق انتصاره الرابع على التوالي في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وبهذه النتيجة تأهل الفريق إلى دور الـ"16" من البطولة بعد أن رفع رصيده إلى النقطة "12" في المركز الأول.

وافتتح لاعب الأهلي الشاب مصطفى بصاص أهداف فريقه في الدقيقة "44", وعاد اللاعب نفسه وسجّل الهدف الثاني في الدقيقة "51".

وسجّل البرازيلي برونو سيزار الهدف الثالث للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة "67", قبل أن يسجل اللاعب كزهيفاير سوكاج هدف سيباهان الوحيد في الدقيقة "82".



واختتم المهاجم بدر الخميس أهداف الاهلي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة "90+1".

وكان الاهلي قد فاز على سيباهان في مباراة الذهاب التي أقيمت في إيران يوم الثلاثاء الماضي 4-2.

ويلتقي الاهلي في المرحلة المقبلة فريق الغرافة الوصيف برصيد "9" نقاط في الدوحة, ويختتم لقاءاته بلقاء النصر الإماراتي.

الغرافة يقترب من التأهل



وفي نفس المجموعة اقترب الغرافة القطري بشكل كبير من التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا اثر فوزه المستحق على الجزيرة الإماراتي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد خلال المواجهة التي اقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب ثاني بن جاسم ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.

وسجل أهداف الغرافة كلا من أنس مبارك في الدقيقة 8 والبرازيلي نيني في الدقيقة 55 وفهيد الشمري في الدقيقة 79 في حين سجل الياباني تكايوكي موريموتو هدف النصر في الدقيقة 17 وبهذه النتيجة رفع الغرافة من رصيده إلى 9 نقاط في حين بقي رصيد النصر الإماراتي خاليا من النقاط وواصل تواجده في قاع الترتيب.

وظهر الغرافة القطري مهاجما منذ الدقائق الأولى املا في حسم النتيجة لصالحه وهو ما مكنه من تشكيل خطورة محققة على المرمى الإماراتي، أولها كانت في الدقيقة الثالثة عن طريق فهيد الشمري الذي توغل في الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية لكن الدفاع تمكن من قطعها بصعوبة قبل وصولها للمهاجمين.

وفي الدقيقة 8 تمكن أنس مبارك من افتتاح التسجيل للغرافة اثر كرة ارتدت من دفاع النصر وبتصويبة قوية أسكنها الشباك معلنا عن هدف المباراة الأول.

ولم يتأخر هدف التعادل لفريق النصر والذي سجله الياباني تكايوكي موريموتو في الدقيقة 17 بعد أن تمكن من تجاوز المدافع ابراهيم الغانم ثم انفرد بالحارس قاسم برهان ووضع الكرة في الزاوية المعاكسة ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية.

واستحوذ النصر الإماراتي على مجريات اللعب بعد هدف التعادل وتطور مستواه بشكل كبير، خاصة وأن الارتباك ظهر على لاعبي الغرافة الذين واجهوا صعوبات واضحة في الخروج بالكرة والبناء الهجومي وسنحت بعض الفرص الهامة أبرزها في الدقيقة 37 عن طريق حبيب الفردان قائد النصر الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا تدخل الدفاع.

ومرت الدقائق التالية دون خطورة تذكر من جانب الفريقين ليعلن الحكم عن نهاية الشوط الاول بالتعادل الإيجابي 1-1 ويتأجل حسم النتيجة إلى الشوط الثاني..

ومع انطلاق الشوط الثاني استعاد الغرافة توازنه ونظم صفوفه بشكل واضح من خلال الانتشار المحكم في الملعب والتغطية الدفاعية القوية بالإضافة إلى التركيز في بناء الهجمات المرتدة، لينجح البرازيلي نيني في الدقيقة 55 من هز شباك النصر مستغلا كرة ارتدت من الحارس اثر تسديدة الفرنسي جبريل سيسيه.

وبحث النصر عن هدف التعادل ولكن التسرع وغياب اللمسة الاخيرة حرم الفريق من الوصول إلى مبتغاه.

وتواصلت العروض الهجومية للغرافة وتمكن فهيد الشمري من اضافة الهدف الثالث في الدقيقة 79 اثر عرضية من البرازيلي اليكس.

الشباب يكرر فوزه على تراكتور.. ويتأهل



أصبح نادي الشباب السعودي أول المتأهلين للدور الثاني لبطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على ملعب مضيفه تيراكتور سازي الإيراني بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادل الجزيرة الإماراتي مع ضيفه الجيش القطري 1-1 على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وفي شوط المباراة الأول ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين حتى قبل خمس دقائق من النهاية حين أحرز الأرجنتيني سيباستيان تيجالي هدف الفوز للشباب.

وفي الشوط الثاني تقدم الجزيرة بهدف سلطان المنهالي في الدقيقة 25 ثم تعادل الجيش عن طريق البرازيلي ادريانو في الدقيقة 34.

وعزز الشباب موقعه في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 5 نقاط للجيش و4 نقاط لتيراكتور سازي ونقطتين للجزيرة.

الجيش القطري يفرض التعادل على الجزيرة



وفي نفس المجموعة اضعف الجزيرة الاماراتي من اماله بالتأهل الى الدور الثاني بعد تعادله مع ضيفه الجيش القطري 1-1 اليوم الاربعاء في استاد محمد بن زايد في ابوظبي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى لدوري ابطال اسيا لكرة القدم.



وسجل سلطان برغش (25) هدف الجزيرة، والبرازيلي ادريانو (33) هدف الجيش.



وتوقف رصيد الجزيرة عند نقطتين ليقترب من وداع الدور الاول قبل جولتين من ختامه، في حين بقيت امال الجيش قائمة بالتأهل بعدما تقدم للمركز الثاني برصيد 5 نقاط.



ولم يقدم الجزيرة الذي كان يسعى للثأر من خسارته ذهابا امام الجيش 1-3 الاسبوع الماضي في الدوحة، ما يشفع له لتحقيق فوزه الاول في المسابقة، لتستمر معاناته منذ ان استلم الاسباني لويس ميا قيادته بديلا للبرازيلي باولو بوناميغو في فبراير الماضي.



وبدأ الجزيرة بصنع الخطورة اثر تمريرة من علي مبخوت الى البرازيلي ريكاردو اوليفيرا الذي انفرد بالمرمى تماما لكنه سدد برعونة الى جانب القائم (14).



وترجم الجزيرة افضليته النسبية الى هدف التقدم بعد عمل فردي رائع من اوليفيرا مرر على اثره كرة الى سلطان برغش الذي سدد مباشرة في مرمى الجيش (25).



وأدرك الجيش التعادل سريعا بعدما مر ادريانو عن مدافع الجزيرة الكوري الجنوبي شين هيونغ مين ثم سدد بقوة في مرمى حارس المرمى الدولي علي مبخوت (33).



وبدا ان الفريقين اقتنعا بالتعادل في الشوط الثاني حيث ندرت الفرص، ماعدا واحدة خطرة للجيش بعد عرضية قابلها أدريانو برأسه وأبعدها خصيف الى ركنية (63).



وعمل مدربا الفريقين على انعاش هجومهما، حيث دفع الجيش بمحمد السيد بديلا لماهر يوسف وعبدالقادر ادم مكان ادريانو ، في حين شارك ابراهيما دياكيه بديلا للارجنتيني ماتياس ديلغادو لكن دون ان تتغير النتيجة التي انتهت بالتعادل 1-1.