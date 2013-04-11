الهروب عن الواقع

*.. في أحيان كثيرة يكون الحل لنسيان أي ذكرى حزينة أو مؤلمة تواجهنا هو الهروب بعيداً عن أي موقف أو ذكرى قد تقلب أمامنا صفحات ذلك المشهد الحزين، واعتدنا في عالم الرياضة أن تكون العاطفة هي المسيطرة على جميع ردود الأفعال التي تخرج مننا، سواء في حالات الفوز والفرح أو عند الخسارة وما يترتب عليها من ألم وحزن، وفي كلتا الحالتين نجد أن العامل المشترك بين الفرح والحزن والفوز والخسارة، هي ردة الفعل التي تتحكم فيها العاطفة ومن خلالها نبني الأحكام ونصدرها سواء كانت إيجابية كما هي في حالة الفوز أو سلبية كالتي تحدث في حالات الخسارة.

*.. قد تكون ردود الأفعال تلك طبيعية لدى بني البشر الذين تحركهم العاطفة بوجهيها السلبي والإيجابي، فتسعدهم الانتصارات وتكسرهم وتحبطهم الخسائر، ومن خلالها يمكن أن نستشعر الفارق الشاسع في حجم المشاعر الإيجابية التي تغلف الأجواء العامة عندما يتصدر المنتخب المشهد العام ويحقق الفوز، حينها نجد أن الشارع الرياضي باختلاف أطيافة وانتماءاته يعيش لحظات غامرة بالفرح والسرور، ولنا في الأجواء الرائعة التي غلفت وسطنا الرياضي بأكملة إبان فوز منتخبنا الوطني بخليجي 21 مؤخراً خير دليل وبرهان، حيث سيطرت مشاعر الفرح على كل أجزاء وأركان وزوايا الوطن، ولأن ما حققه المنتخب كان يمس كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كانت العاطفة هي المحرك الرئيس للمشاعر باختلاف الأطياف والانتماءات.

*.. وعلى النقيض نجد أن مشاعر الحزن التي تغلف الأجواء العامة إثر أي موقف سلبي أو خسارة يتعرض له المنتخب أو من يمثلنا ويمثل رياضتنا خارجياً، وهذا وضع طبيعي ولا يمكن تجاوزه لأن العواطف هي من تسيطر على ردود أفعالنا، سواء الإيجابية أو السلبية والموقف العام ونوعه هو من يحدد نوعية وشكل ردود أفعالنا، وبالتالي فمن حق كل من يهمه أمر رياضتنا وكرتنا أن يحزن عندما تتعرض منتخباتنا أو أنديتنا للخسارة في مهمتها الخارجية، على اعتبار أن الأندية عندما ترتدي قفاز التحدي الخارجي تمثل شعار الوطن والمسؤولية في هذه الحالة تكون مضاعفة بالتأكيد، فكيف لنا مواجهة نتائج أنديتنا آسيوياً وكيف يمكن لنا أن نتحكم بعواطفنا وبردود أفعالنا .. هل بالتجاهل والهروب أيضاً.

كلمة أخيرة

*.. الهروب قد يكون حلاً .. عندما يكون نحو دوري أبطال أوروبا .. لأن ما تحتوي عليها مبارياتها من متعة تدفعنا لنسيان الواقع حتى ولو بشكل مؤقت.

نقلا عن صحيفة "الرؤية الإماراتية"