برشلونة يغتال حلم الـ"الفرنسيين"

المصدر: مدريد- روما – د ب أ

تأهل فريق برشلونة الإسباني إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تعادل مع ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف لمثله، اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما ليتعادل الفريقان 3-3 في مجموع اللقاءين ولكن برشلونة استفاد من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وتقدم سان جيرمان بهدف في الدقيقة 50 عن طريق خافيير باستوري ولكن بيدرو رودريغيز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 70.

وكان سان جيرمان هو الأفضل في أغلب فترات المباراة وسنحت للفريق عددا أكبر من الفرص.. ولكن نزول ميسي في الدقيقة 62 قلب المباراة رأسا على عقب بالنسبة للفريق الكاتالوني.

وانضم برشلونة في المربع الذهبي إلى غريمه التاريخي ريال مدريد والعملاقين الألمانيين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ويشهد الجمعة المقبل قرعة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، والذي يجمع فريقين إسبانيين ومثلهما من ألمانيا.

وكاد برشلونة أن يتقدم بهدف قبل حلول الدقيقة الأولى من المباراة عندما حصل على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تسديدة تشافي هرنانديز مرت بالكاد بجوار القائم.

ورد سان جيرمان بهجمة مرتدة سريعة تبادل خلالها زلاتان ابراهيموفيتش وازيكيل لافيتزي وخافيير باستوري التمرير، قبل أن تصل الكرة إلى لافيتزي أمام المرمى ولكن فيكتور فالديز تعامل معه بذكاء.

وشن ابراهيموفيتش هجمة جديدة على المرمى الكاتالوني ولكن فالديز خرج في الوقت المناسب ليحرم مهاجم المنتخب السويدي من الوصول إلى شباك فريقه.

وسنحت فرصة التسجيل لاندريس انييستا في الدقيقة الثامنة بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى مباشرة ولكنه سدد في جسد كريستوف جاليت لتخرج الكرة إلى ضربة ركنية.

وحاول انييستا أن يستغل خروج الحارس سلفاتوري سيريجو من مرماه وسدد كرة عالية (لوب) مرت مباشرة من فوق العارضة.

وشن سان جيرمان هجمتين محققتين على المرمى الكاتالوني، انتهت الأولى بتسديدة قوية من لوكاس مورا تصدى لها فالديز بثبات.. ثم تسديدة قوية من ايزيكيل لافتزي مرت من فوق الشباك.

وتلقى لوكاس مورا تمريرة ذكية من ابراهيموفيتش لكنه لم ينجح في استغلالها وهو على بعد 15 ياردة من المرمى، حيث سدد كرة بدون عنوان فوق الشباك.

وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل عن طريق بيدرو رودريغيز الذي وصلت اليه الكرة أمام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية ارتدت من يد سلفاتوري لتصل اليه مرة أخرى، ليسدد مرة أخرى ولكن خارج الملعب.

وأهدر لافيتزي فرصة ذهبية لوضع الفريق الضيف في المقدمة في الدقيقة 25 بعدما انفرد تماما بمرمى فالديز ولكنه سدد في قدم الحارس لحظة خروجه.

وضاعت أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 28 عن طريق لوكاس مورا الذي تلقى عرضية مذهلة من ابراهيموفيتش ليرتقي لها برأسه ولكن فالديز طار في الهواء لينقذ مرماه من هدف مؤكد.

وسيطر سان جيرمان بشكل كبير على مجريات اللعب بفضل سرعة ومهارة الثلاثي ابراهيموفيتش ولافيتزي ومورا.

وأنقذ فالديز مرمى برشلونة من هدف محقق في الدقيقة 39 بعدما حرم لافيتزي من الوصول إلى تمريرة ابراهيموفيتش، التي كانت ستضعه في مواجهة المرمى مباشرة.

وحصل أدريانو كوريا على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 لتدخله بعنف مع لوكاس مورا.

وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في الوصول إلى الشباك، ولكن سان جيرمان كان الأكثر استحواذا للكرة وخطورة، حيث وضح مدى تأثر برشلونة بغياب ملهمه الأرجنتيني ميسي.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بمزيد من الضغط الهجومي من جانب سان جيرمان، الذي فرض أسلوب لعبه على صاحب الأرض منذ البداية.

وجاءت الدقيقة 50 لتعلن عن هدف التقدم المستحق لسان جيرمان عن طريق باستوري من هجمة مرتدة سريعة بعدما تبادل باستوري التمرير مع ابراهيموفيتش قبل أن تصل له مجددا ليشق طريقه صوب منطقة جزاء برشلونة ويسدد كرة قوية اصطدمت بقدم فالديز وسكنت الشباك.

وحاول برشلونة أن يستعيد توازنه سريعا من أجل ادراك التعادل وبالفعل وصلت كرتان خطيرتان إلى ديفيد فيا ولكنه لم يحسن استغلالهما.

وواصل ابراهيموفيتش هوايته في إمداد زملائه بالتمريرات السحرية التي كادت أن تسفر عن هدف جديد ولكن باستوري سدد كرة بدون عنوان.

وحصل سان جيرمان على ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 مترا ولكن تسديدة ابراهيموفيتش وصلت سهلة في أحضان فالديز.

واستمرت الخطورة المطلقة من جانب سان جيرمان وسط حالة من التوهان في صفوف برشلونة.

ولجأ تيتو فيلانوفا إلى إجراء تغيرين دفعة واحدة حيث أخرج أدريانو كوريا وسيسك فابريغاس ودفع بمارك بارترا وليونيل ميسي، الذي تعافى من إصابته التي لحقت به في مباراة سان جيرمان الاسبوع الماضي.

وبمجرد نزول ميسي اختلف أداء برشلونة حيث كاد الفريق أن يسجل ثلاثة أهداف خلال دقيقة واحدة عن طريق بيكيه وانييستا لولا سوء الحظ وتألق حارس سان جيرمان.

ولم تستمر صحوة برشلونة طويلا حيث سرعان ما عاد سان جيرمان إلى وضعيته الهجومية وهدد المرمى الكاتالوني أكثر من مرة.

ولكن بيدرو أشعل الكامب نو بهدف قاتل في الدقيقة 70 بعدما أرسل ميسي تمريرة أرضية زاحفة إلى فيا الذي أعاد الكرة إلى بيدرو على خط منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عرفت طريقها للشباك.

وأحدث هدف بيدرو حالة من الصمت في صفوف سان جيرمان حيث انهارت معنويات اللاعبين بشكل كبير ولم يستطيعوا تكرار خطورتهم المعتادة على مرمى فالديز، في الوقت الذي تراجع فيه أيضا أداء برشلونة لتتخذ المباراة منعطفا جديدا.

وأجرى الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لباريس سان جيرمان أول تغييراته بخروج لافيتزي ونزول كيفين جاميرو وبعدها مباشرة دفع بالنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بدلا من ماركو فيراتي وبعدها أيضا دفع بغريغوري فان دير فيل بدلا من كريستوف جاليت بينما دفع فيلانوفا بألكسندر سونغ بدلا من ديفيد فيا.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من المباراة أي جديد لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لمثله ويصعد برشلونة إلى المربع الذهبي.

بايرن ميونخ يتأهل باستحقاق

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم جدارته بالتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه اليوم الأربعاء 2- صفر في مدينة تورينو على مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الثمانية.

وكان الفريق البافاري قد فاز بلقاء الذهاب على ملعبه (أليانز أرينا) الأسبوع الماضي بنفس النتيجة، ليستحق التأهل عن جدارة.

أحرز هدفي المباراة الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والبيروفي كلاوديو بيزارو في الدقيقتين 64 و91 .

بدأت المباراة بسيطرة لأصحاب الأرض، كادت أن تسفر عن خطورة قبل مرور دقيقة ونصف، لكن المونتينغري ميركو فوسينيتش ألحق مراوغته الناجحة بتسديدة متواضعة.

انطلق لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو من منتصف الملعب قبل أن يسدد فوق العارضة في الدقيقة الثامنة، وبعدها بدقيقة شن بايرن ميونيخ هجمته الأولى بانطلاقة من الجانب الأيمن للفرنسي فرانك ريبيري ، لكن دفاع "السيدة العجوز" أبعد الكرة قبل المهاجم الكرواتي ماندزوكيتش.

في منتصف الشوط احتسب الحكم اللقاء ضربة حرة ليوفنتوس من على حدود منطقة الجزاء، نفذها أندريا بيرلو قوية لكن الحارس مانويل نيوير تمكن من إبعادها.

بعد دقيقتين جاءت أخطر هجمات أصحاب الدار من انطلاقة من الجانب الأيمن للاعب الوسط الفرنسي الصاعد بول بوجبا ، لكن تمريرته الأرضية لم تحد الغاني كوادو أسامواه المتابع.

في الدقيقة 40 أطلق النمساوي ديفيد ألابا تصويبة قوية من وضع متحرك، أبعدها بصعوبة قائد يوفنتوس وحارسه جيانلويجي بوفون.

بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أطلق المهاجم فابيو كوالياريلا تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لنيوير.

أوقف القائم الأيمن أفضل كرات المباراة في الدقيقة 56، من تصويبة رائعة للهولندي أريين روبن لاعب وسط بايرن ميونيخ.

في الدقيقة 64 قضى الفريق البافاري على آخر آمال السيدة العجوز ، بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة ثابتة تلقاها مباشرة الأسباني خافي مارتينيز ورد الكرة بوفون، ليكملها ماندزوكيتش برأسه بسهولة داخل الشباك.

بعد دقيقتين من الهدف كاد توماس مولر ان يضاعف النتيجة، إلا أنه أطاح بتمريرة روبن فوق العارضة.

في الدقيقة 78 سدد مولر مجددا بقوة بجوار القائم الأيسر ، وعاود روبن المحاولة قبل ثلاث دقائق من النهاية وحول بوفون بصعوبة إلى ركنية.

وتمكن بيزارو بديل ماندزوكيتش من تعزيز الفوز بانفراد على يمين بوفون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع