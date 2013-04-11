تصنيف "فيفا": السعودية تتراجع مركزين

احتفظت إسبانيا بالمركز الأول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، الصادر اليوم الخميس، والذي شهد بعض التغييرات بالنسبة للمنتخبات العربية، على غرار القفزة النوعية للأردن نحو المرتبة 72 وتراجعت السعودية مركزين و الجزائر مركزا واحدا.



كما احتفظت الجزائر بصدارة المنتخبات العربية رغم تراجع منتخب "محاربي الصحراء" في الترتيب العالمي مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف شهر مارس الماضي، بحيث أصبح يحتل المركز 35 برصيد 735 نقطة بعدما كان يتواجد في المركز 34 بـ 722 نقطة .



وبقيت تونس في المرتبة الثانية عربياً، وكسبت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي بصعودها إلى المركز 41 بمجموع 647 نقطة، متقدمة على كل من ليبيا التي استقرت في المرتبة 65 برصيد 524 نقطة، ومصر التي ارتقت إلى المركز 68 بمجموع 512 نقطة، والمغرب الذي كسب بدوره ثلاثة مراكز فتواجد في المرتبة 74 برصيد 466 نقطة .



ويُعد الأردن أفضل منتخبات عرب آسيا في التصنيف العالمي، وقد تقدم 14 مركزاً مقارنة بترتيب شهر مارس الماضي، فحلّ في المرتبة 76 وبرصيد 462 نقطة، منفوقاً على كل من الإمارات العربية المتحدة، التي كسبت بدورها 9 مراكز فجاءت في المرتبة 89 برصيد 423 نقطة، والعراق (المركز 96 بـ 396 نقطة) و قطر (102 بـ 346 نقطة) و سلطنة عمان (المركز الـ103 بـ 344 نقطة) والسعودية التي تراجعت إلى المرتبة 106 برصيد 324 نقطة بعدما كان منتخب "الأخضر" يحتل المركز 104 بمجموع 327 نقطة في تصنيف الشهر الماضي.



و لم يحدث أي تغيير على المراكز الثلاثة الأولى للتصنيف العالمي بحيث حافظت إسبانيا على صدارة الترتيب برصيد 1538 نقطة أمام كل من ألمانيا (1428 نقطة) والأرجنتين (1292 نقطة).



وتقدمت كرواتيا خمسة مراكز، فجاءت في المرتبة الرابعة بمجموع 1191 نقطة، كما صعدت البرتغال الى المركز الخامس بمجموع 1163 نقطة، واستقرت كولومبيا في المرتبة السادسة برصيد 1154 نقطة.



وتراجعت إنجلترا إلى المرتبة السابعة (1135 نقطة) وإيطاليا إلى المركز الثامن (1117 نقطة) وهولندا إلى المرتبة التاسعة (1093 نقطة) فيما خلف منتخب الاكوادور منتخب روسيا في المرتبة العاشرة برصيد 1056 نقطة.