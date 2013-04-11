شبيه "رونالدو" التركي .. شاهده و"أجهش" بالبكاء

أُجهش الشاب التركي، جوكمين أكدوغان، شبيه لاعب كرة القدم ومهاجم ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالبكاء عند رؤيته هدّاف ريال مدريد عقب اللقاء الذي جمع الفريق الملكي بفريق غلطة سراي التركي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد توافد المئات من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني إلى محيط ملعب "تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليك" في اسطنبول، لحظة خروج بعثة ريال مدريد والتي تضم نخبة من النجوم العالميين على رأسهم هدّاف الفريق كريستيانو رونالدو.



وكان من بين هؤلاء المعجبين الشاب التركي، جوكمين أكدوغان، الذي يشبه إلى حد كبير مهاجم ريال مدريد "رونالدو" .



ولم يتمالك "أكدوغان" نفسه فانخرط في وصلة من البكاء فور مشاهدته "رونالدو" عقب انتهاء لقاء "الميرنغي" أمام غلطة سراي التركي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بخسارة الفريق الإسباني (2-3).



وعانق اللاعب الأغلى في العالم شبيهه عناقاً حاراً وسط فرحة هستيرية من "أكدوغان" الذي ظهر مرتدياً قميص اللاعب بالمنتخب البرتغالي، وحقق حُلمه أخيراً برؤية لاعبه المفضل.



ويحظى "جوكمين" بشعبية جارفة في اسطنبول، بسبب التشابه الكبير بينه وبين رونالدو،إذ يمتلك الآلاف من المعجبين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".