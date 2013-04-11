يبقى الاتحاد

•• لا يمكن بأي حال، وتحت أي ظرف، التعاطي مع أزمة محمد نور والاتحاد على أنها مجرد عدم وفاق أدى في النهاية إلى عدم اتفاق، وصعب جدا أن نعتبر الاتحاد أقل من نور؛ لأن من صنع نور قادر على صناعة أكثر من نور.

•• المؤلم أن هناك من صور الحكاية على أنها كارثة وحلت بالاتحاد في وقت أرى أن الكارثة هم من نسوا الاتحاد أمام الضوء الذي وجدوه في الانحياز لنور!

•• قد أتفهم وأفهم رأي الإعلامي أو المشجع في هذه القضية؛ لأنها فيها خلاف واختلاف يقبل ويرد لأصحابه، لكن ما فعله أعضاء الشرف هو المأساة، وأقول: مأساة؛ لأنه لا يوجد توصيف لحالة بعضهم إلا ذلك، فهم ــ أي ما عناهم كلامي ــ استحلوا القضية وراحوا يتحدثون عن التاريخ ونسوا الجغرافيا.

•• كلنا تعاطفنا مع محمد نور، لكن بعقل ومنطق، وكلنا طرحنا وجهات نظرنا، لكن راعينا فيها أهمية الاتحاد الكيان.

•• الاتحاد أكبر بكثير من نور، ومن أعضاء الشرف، أو ثلة متحمسة لا ترى الاتحاد إلا من خلال الرقم(18)!

•• لا أشكك مطلقا في تاريخ نور وحب نور للاتحاد، لكنني لا يمكن أن أذهب إلى ما ذهب إليه كثر بتفضيل لاعب على كيان، ولا سيما حينما يكون الكيان الاتحاد.

•• وقع مخالصة نور أو لم يوقع، فتلك مسألة أخرى تخص اللاعب والإدارة، لكن ما هو مستفز هو المناحة الحاصلة اليوم بسبب مغادرة نور الاتحاد!

•• فلو سلمنا بكل ما حوته كراسة إبعاد نور على الاتحاد، على أنها ناقصة كثيرا من الشروط المقنعة، إلا أننا لا بد أن نسلم بأن ثمة انتهازيين اتحاديين ــ للأسف ــ دخلوا على الخط لإشعال نار الفتنه، لكن في النهاية غادر نور وبقي الاتحاد.

•• فمعيب يا اتحاديون أن تضعوا لاعبا أو عضو شرف أو إدارة في موقف الند بالند للكيان الاتحادي.

•• يفترض أن تصغر كل القامات أمام الاتحاد أيا كانت، كما هو حاصل في (جاركم الأهلي).

•• أما محمد نور وتاريخه في الاتحاد، فهو محفوظ في ذاكرة التاريخ الاتحادي، لكن من سيحفظ للاتحاد تاريخا استفاد منه نور.

نقلا عن صحيفة" عكاظ" السعودية