"لامبارد" يرفض الظهور في إعلان تشلسي .. "المهين"

كشف وكيل أعمال لاعب وسط تشلسي والمنتخب الإنجليزي فرانك لامبارد أن موكله رفض المشاركة في الدعاية التي نفذتها شركة ملابس رياضية للاعبي تشلسي من أجل الظهور بالقميص الجديد للفريق الموسم المقبل.



وقالت صحيفة "الدايلي ميل" إن سبب رفض لامبارد لتصوير هذه الدعاية، لأنه يعتبر أنها "مهينة"، بحسب ما أشار به وكيل أعماله ستيف كاتنر.



وكان لاعبون عدة من تشلسي شاركوا في تصوير دعاية لقميص الفريق للموسم المقبل، وذلك عن طريق طلاء وجوههم باللون الأزرق.



وأشار كانتر أنه لم يكن ليسمح للامبارد بالظهور في هذه الدعاية بأي حال من الأحوال، كون هذا الأمر مهينا، موضحا في الوقت ذاته أن لامبارد نفسه رفض هذه الفكرة.



وكانت الشركة قد أطلقت حملة دعائية إعلانية ترويجية للقميص الجديد لفريق تشلسي الذي سيرتديه الموسم المقبل، حيث عنونت هذه الحملة: "إنه الأزرق .. ماذا يهم بعد ذلك!".



وشارك في هذه الحملة لاعبون من تشلسي، حيث قاموا بطلاء أجسامهم باللون الأزرق بشكل كامل، وظهر منهم قائد الفريق جون تيري، والحارس التشيكي بيتر تشيك، والبرازيلي ديفيد لويز، والإسباني خوان ماتا ومواطنه فرناندو توريس.



وبررت الشركة هذه الحملة بأنها جاءت على أساس أن تشلسي أكثر امتلاكا للون الأزرق من بقية الأندية الأخرى، وتكريسا للقبه المعروف بـ "البلوز" كونه النادي الإنجليزي الوحيد الملقب بذلك.



وأشارت إلى أن ظهور اللاعبين بطريقة جديدة في الحملة الدعائية من أجل التعرف عليهم من خلال أجسامهم وأطوالهم وتحركاتهم، وبطريقة لم تعهدها الجماهير من قبل.