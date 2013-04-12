الألمان يصطدمون بالإسبان في دوري الأبطال

جنّبت القرعة التي أجريت، اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، المواجهة معاً في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا، وأبقت على فرصة اللقاء بينهما في المباراة النهائية للبطولة على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل بشرط نجاحهما في عبور المربع الذهبي.

وأوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة صعبة مع بايرن ميونيخ الألماني، ويلتقي الريال فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة الأخرى.

وتقام مباراتا الذهاب في 23 و24 أبريل الحالي، وتقام مباراتا الإياب في 30 أبريل الجالي وأول مايو المقبل، بينما تقام المباراة النهائية في 25 مايو.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يبلغ فيها فريقان من دولة واحدة وفريقان آخران من دولة ثانية دور الأربعة.

ففي المواجهة البافارية - الكتالونية، دأب الفريقان على بلوغ المباراة النهائية في السنوات الأخيرة حيث خاض البايرن مباراة القمة مرتين عام 2010 وخسر أمام انتر ميلان الايطالي صفر-2 وعام 2012 أمام تشلسي الانجليزي بركلات الترجيح.

أما برشلونة فخاض النهائي ثلاث مرات في السنوات السبع الماضية وفاز بها جميعها على أرسنال 2-1 عام 2006، وعلى مانشستر يونايتد 2-صفر عام 2009، وعلى مانشستر مجدداً عام 2011 بنتيجة 3-1.

ويسعى بايرن إلى إحراز ثلاثية نادرة هذا الموسم بعد أن حسم الدوري المحلي وبلغ نصف نهائي كأس ألمانيا ونصف نهائي دوري الأبطال وفي المقابل يعاني

برشلونة من مشكلات دفاعية وبالتالي يتعين عليه رفع مستواه إذا أراد تخطي الفريق البافاري القوي في جميع الخطوط وأن يكون هدافه الأرجنتيني ليونيل ميسي في كامل لياقته البدنية بعد أن أظهر فريقه في الدور الماضي، بأنه في حاجة ماسة إلى موهبته.

وفي المباراة الثانية بين ريال مدريد ودورتموند، يسعى مدرب الأول البرتغالي جوزيه مورينهو إلى كسر النحس الذي لازمه في هذا الدور في الموسمين الماضيين بخسارة فريقه أمام برشلونة وبايرن ميونيخ على التوالي، وإذا نجح في ذلك، فانه سيخطو خطوة كبيرة نحو تحقيق هدفه المتمثل بأن يصبح أول مدرب يحرز اللقب القاري مع ثلاثة أندية مختلفة بعد أن توج مع بورتو عام 2004 وانتر ميلان عام 2010 حيث يتقاسم حالياً الرقم القياسي بإحراز اللقب مع فريقين مختلفين مع النمساوي ارنست هابل الذي أحرز لقبين مع فيينورد الهولندي وهامبورغ الألماني والألماني اوتمار هيستفيلد الذي حقق اللقب مع فريقي دورتموند وبايرن ميونيخ.

ويعول دورتموند على ترسانة هجومية رائعة يقودها صانع الألعاب الشاب ماريو غوتسه والمهاجم ماركو رويس بالاضافة إلى العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، علما بأن الفريق الألماني أحرز اللقب على حساب يوفنتوس عام 1997 ويبلغ هذا الدور للمرة الأولى منذ 1998.

يذكر أن دورتموند هو الوحيد بين الفرق التي بلغت المربع الذهبي الذي لم يخسر حتى الآن في هذه المسابقة، في حين منيت الأطراف الثلاثة الأخرى بهزيمتين في طريقها إلى هذا الدور.

وتقام المباراة النهائية في 25 مايو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

المربع الذهبي للدوري الأوروبي



الى ذلك، أوقعت قرعة الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم فريق تشيلسي "حامل لقب دوري أبطال أوروبا" في المواجهة مع بازل السويسري بالدور قبل النهائي للمسابقة.



كما يلتقي في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي فريقا فناربخشة التركي وبنفيكا البرتغالي.



وتقام مباراتا الذهاب في 25 أبريلالحالي حيث يحل تشيلسي ضيفاً على بازل وبنفيكا ضيفاً على فناربخشة وتقام مباراتا الإياب في الثاني من مايو المقبل على ملعبي تشيلسي وبنفيكا.



وتقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الهولندية أمستردام في 15 مايوالمقبل.



وتغلب تشيلسي في دور الثمانية على روبن كازان الروسي ليصطدم في المربع الذهبي بفريق بازل الذي يظهر للمرة الأولى في هذا الدور من المسابقة.



وتبدو الفرصة سانحة أمام بازل للإطاحة بفريق لندني آخر من المسابقة بعدما تغلب على توتنهام في دور الثمانية بضربات الترجيح أمس الخميس.

وأطاح بنفيكا في طريقه لهذا الدور بفرق بايرليفركوزن الألماني وبوردو الفرنسي ونيوكاسل الإنجليزي ليلتقي في هذا الدور بفناربخشة الذي أطاح بلاتسيو الإيطالي في دور الثمانية.



وسبق لبنفيكا أن توج بلقب دوري الأبطال الأوروبي مرتين سابقتين ولكنه ما زال في مرحلة البحث عن لقبه الأول في هذه المسابقة التي وصل للمربع الذهبي فيها موسم 2010/2011 ولكنه خسر أمام سبورتنج براجا البرتغالي.



والتقى بنفيكا من قبل فريق فناربخشة في الدور الأول لدوري الأبطال موسم 1975/1976 وفاز الفريق البرتغالي 7 ــ 1 في مجموع المباراتين

