"الجبلاية" يغرم الأهلي مليون جنيه بسبب "شعار"

غرم الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الأهلي مبلغ مليون جنيه مصري لعدم وضعه شعار الراعي الرسمي للاتحاد على قمصان اللاعبين في مباراة الكأس السوبر، التي فاز فيها على إنبي 2-1 في سبتمبر الماضي.



وتلقى الأهلي اليوم الجمعة برقية من إدارة الاتحاد تفيد بتوقيع عقوبة قدرها مليون جنيه على الفريق الأحمر بسبب عدم الالتزام بلوائح البطولة، عندما ارتدى اللاعبون قمصانا لراع غير الراعي الرسمي للبطولة.



وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي بإعداد مذكرة احتجاج تجاه قرار تغريمه، مستنداً إلى أن لائحة مباراة السوبر لا تتضمن هذه العقوبة المبالغ فيها.



وأكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة النادي أن توقيت صدور الغرامة مريب ويبدو أنه صدر كرد فعل غاضب من قبل اتحاد الكرة والشركة الراعية له عقب اعتذار الأهلي عن المشاركة في مسابقة كأس مصر هذا الموسم وما سيسببه من خسائر مادية وتسويقية للمسابقة باعتباره أحد الأندية الشعبية.



وأكد المصدر أن الأهلي لن يقف مكتوف الأيدي أمام حالة الترصد من قبل اتحاد الكرة ولن يدفع ثمن اعتذاره عن المشاركة في كأس مصر خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الجماهيرية بشكل عام والأهلي بشكل خاص".

ويعقد غداً السبت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اجتماع هام للجنة الأندية برئاسة رئيس النادي حسن حمدي سيتم فيه مناقشة الأزمة التي خلفها قرار الأهلي وحرس الحدود وتليفونات بني سويف والمقاولون العرب بالاعتذار عن المشاركة في كأس مصر بحضور مندوب عن مجلس إدارة الاتحاد.