رسمياً.. "امرأة" تقود تدريب بطل "الدوري التركي"

ستكون مساعد المدير الفني لفريق غلطة سراي التركي، دويغو أردوغان، على موعد مع تاريخ كرة القدم التركية خلال مباراة بطل الدوري التركي المقبلة أمام كارابوك سبور، إذ ستصبح أول سيدة في تاريخ بلاد "البسفور" تتولى تدريب فريق لكرة القدم من الرجال.

وستباشر "أردوغان" مهام عملها رسمياً على رأس الإدارة الفنية لغلطة سراي بعد أن فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم عقوبة على المدرب المخضرم للفريق التركي، فاتح تيريم، تنص على إيقافه تسع مباريات، وذلك على خلفية إهانته لحكم مباراة فريقه أمام مرسين الأسبوع الماضي بالدوري المحلي.

وتعرض "تيريم" لعقوبة الطرد في اللقاء الذي فاز فيه فريقه السبت الماضي 3-1 بسبب ضرب الحكم بالكرة، والتحدث بشكل غير لائق معه ومع مساعديه، كما تعرض مساعدا "تيريم"، حسن ساس وأوميت دافالا، للعقوبة نفسها، مما جعل الفريق التركي يُوكل المهمة للاعبة السابقة ومساعد المدرب دويغو أردوغان، إلى جانب حارس مرمى المنتخب البرازيلي السابق كلاوديو تافاريل.

وتحولت "أردوغان" منذ قرار تعيينها إلى مادة إعلامية دسمة في وسائل الإعلام التركية، حيث نشرت صحف عالمية عدة مجموعة من الصور لها وهي تقوم بتدريب الفريق، إذ راح البعض يعبّر عن دهشته من قرار تعيينها، فيما تمنى آخرون لها النجاح في هذه المهمة الجديدة.