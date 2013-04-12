والد "ميسي" يرد على صحافي مدريدي: "أنت كذاب"

نفى والد مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشكل قاطع ما تردد أخيراً حول عرضه لخدمات نجله على فريق ريال مدريد عام 2000 مقابل تكفل النادي الملكي بعلاج اللاعب الذي كان يعاني من مرض نقص هرمونات النمو.

وأشار خورخي ميسي في تصريح نقلته صحيفة "كيكر" الألمانية إلى أنه لم يفكر مطلقاً في عرض خدمات اللاعب الأفضل في العالم على ريال مدريد، في حال لم يوافق فريقه الحالي "برشلونة" على ضمه عام 2000.

كما كذّب والد ميسي التصريحات التي أطلقها الصحافي الإسباني والمحلل لدى برنامج "البونتو بيلوتا"، آلفريدو دورو، والتي أكد فيها أن والد اللاعب الأفضل في العالم قد عرض خدمات نجله على ريال مدريد عام 2005، إلا أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز رفض فكرة انضمامه لتجنبه الدخول في صراعات على مستوى العلاقات الشخصية والتجارية في برشلونة.

وذكر "دورو" في وقت سابق أن ميسي كان على وشك التوقيع لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة بين شهري مايو ويونيو من أوائل عام 2005، لأن فريقه لم يكن يملك الإمكانية الكافية لتسجيله في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين في الليغا.

وهو الأمر الذي نفاه والد "ميسي" ووكيل أعماله قائلاً: "الصحافي كذب، لم أكن أفكر في عرضه على ريال مدريد، وكل ما كنت أطلبه هو توضيح موقف برشلونة من ميسي، حيث كان يلعب في مدرسة الفريق فقط، ولم نكن نعرف فيما يفكر الفريق حياله".

واعترف "خورخي" بأن العائلة قد اجتمعت من أجل الوصول إلى قرار حول السفر إلى برشلونة أو إلى إيطاليا، لافتاً إلى أن نجله قد فضل التوجه إلى "برشلونة" بسبب إصرار كارليس ريكساش، المدرب السابق لنادي برشلونة والمستشار الحالي بالنادي الكتالوني على ضمه، وتكفله بعلاجه من مرض نقص هرمونات النمو الذي كان يعاني منه آنذاك.