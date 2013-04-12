39 ثانية لـ"ميسي" و"ألفيس".. تجذب 3 ملايين مشاهد

لم يكن أحد مشجعي برشلونة يعلم أن 39 ثانية فقط التقطها بواسطة هاتفه المحمول قبيل مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في باريس، ستحظى بكل هذا الاهتمام والمتابعة من زوار موقع "يوتيوب"، إذ شاهد أكثر من ثلاثة ملايين شخص الفيديو خلال أقل من أسبوع.

ويظهر في مقطع الفيديو القصير لاعبا برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي داني ألفيس وهما يتناقلان الكرة خلال الإحماء الذي سبق مباراة الذهاب بين الفريقين الفرنسي والإسباني لدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم رداءة الصورة، يمكن بوضوح ملاحظة ميسي وألفيس وهما يبتعدان عن بعضهما بعضاً أكثر من 30 متراً ويتبادلان الكرة في الهواء بإتقان، بعد أن يداعباها بمهارة فائقة، فيما علّق على المقطع أقل قليلاً من 1000 شخص من زوار "يوتيوب" فقط، وتباينت آراؤهم بين معجب ومستغرب من الاهتمام "الزائد" بما يفعله اللاعبان. وتصدر المقطع بجدارة وبفارق شاسع قائمة أكثر المقاطع الخاصة بكرة القدم مشاهدة خلال أسبوع.