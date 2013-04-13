ألقى قشرة "موز" .. فحُرِم من تشجيع فريقه 3 سنوات

دفع مشجع متعصب لأرسنال الإنجليزي ثمنا باهظا لإلقائه "موزة" على لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي غاريث بال، خلال مباراة جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي.



واعترف المشجع الذي يدعى توماس فلينت (23 عاما) بهذه الواقعة، ليلقى عقوبة الحرمان من متابعة وتشجيع فريقه اللندني لمدة ثلاث سنوات، حيث قضت محكمة إنجليزية بحرمانه من دخول ملاعب الكرة وتشجيع الفريق لهذه المدة.



ولم تكتف المحكمة بذلك، بل فرضت غرامة مالية على فلينت الذي يعمل نجاراً بـ 250 جنيه إسترليني نظير ما قام به تجاه الدولي الويلزي غاريث بال.



وحضر المشجع المتهم إلى قاعة المحكمة برفقة عائلته وأصدقائه، حيث نجا من عقوبة أشد غلظة، خصوصا مع إفادة نادي أرسنال بأن هذا المشجع لا يملك أي وقائع تتعلق بالعنصرية.



وأدت إفادة أرسنال لتخفيف العقوبة عن المشجع الذي اكتفت هيئة المحكمة بالحكم عليه بأن يعتذر عما بدر منه عبر هيئة الدفاع، إلى جانب الغرامة المالية والحرمان من تشجيع أرسنال من الملعب.



وكان فلينت ضمن جماهير أرسنال التي تابعت مباراة فريقها في مباراة ديربي شمال لندن بالدوري الإنجليزي ضد غريمه توتنهام هوتسبير والتي خسرها بهدفين لهدف، حيث خرج عن طوره مع الجماهير الغاضبة من الخسارة، وقام بإلقاء موزة على لاعب توتنهام الويلزي غاريث بال.



وقام فلينت بإلقاء الموز على بال، بينما كان يهم بتنفيذ إحدى الركلات الركنية، حيث لاحظ مساعد الحكم تلك الواقعة، وقام بإخراج قشرة الموز من الملعب، دون اتخاذ أي قرار منه، أو إبلاغ الحكم الذي كان شاهدا على تلك الواقعة.



وتعد ظاهرة إلقاء الموز على اللاعبين في المباريات من قبل الجماهير، بمثابة إهانة عنصرية، حيث شهدت العديد من الملاعب الأوروبية وقائع مشابهة خلال الفترة الأخيرة.



