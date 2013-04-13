التقرير الذي طال انتظاره!

مضى الآن ما يقارب الثلاثة أسابيع كاملة على حادثة إلغاء النسخة الـ32 لبطولة التعاون للكرة الطائرة أبطال الدوري التي كان من المفترض أن تستضيفها الإمارات الشهر الماضي، وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين اللجنة الفنية للبطولة واتحاد الإمارات لكرة الطائرة، على خلفية الاختلاف على تفسير اللوائح في ما يتعلق بأحقية الأندية بإشراك لاعبين من خارج الفريق كما حدث للعين والشباب.



وكما نعلم، فقد عقدت اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة في دول مجلس التعاون اجتماعها الطارئ سريعاً في الكويت، وفي ظروف انفعالية كالعادة، وتحت ضغوط عدة وغضب شديد من موقف اتحاد «طائرة» الإمارات الذي تمسك باللوائح، وأصر على صحة موقفه منها، لتقرر اللجنة المذكورة سريعاً ذلك القرار الصدمة والعجيب والغريب فى أمره الذي انتهى بإيقاف نشاط اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في بطولات التعاون مع غرامة مالية ضخمة، وكأنه لا يكفيها ما تحمَّلته الإمارات من خسائر مالية من جراء الإعداد واستقبال الضيوف، يحدث ذلك بلا أدنى مراعاة لموقف اتحاد كرة الطائرة الإماراتية ومشاركاته طوال الأعوام الماضية، ودوره البارز في النجاحات التي تحققت على المستوى الخليجي للعبة.



ومنذ تلك الحادثة وتلك القرارات المجحفة والشارع الرياضي الإماراتي يترقب ويتابع التطورات التي ستنتهي عليها القضية، الكل ينتظر الحقيقة التي لم تظهر حتى تاريخه وسط علامات استفهام كبيرة حول الأسباب التي أدت إلى تأخير الإعلان عن جاهزية التقرير الذي طلبته الهيئة العامة للشباب والرياضة من اتحاد الطائرة الذي يفترض فيه أن يشرح كل الظروف وإبراز الحقائق التي أدت إلى إلغاء البطولة، لكنه التسويف اللعين الذي اعتدنا عليه! فكل يوم هناك عذر جديد، وهو الأمر الذي لم يضع حداً للقضية فقط، بل زادها سوءاً نتيجة تطاير الإشاعات المرتبطة بها في كل اتجاه، مثل بروز إشاعة انسحاب الإمارات من البطولات الخليجية، ثم إشاعة محاسبة وحلّ مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، وغير ذلك الكثير، حتى وقعت الهيئة العامة للشباب والرياضة ومعها اللجنة الأولمبية في حرج شديد وهي تسعى للدفاع عن موقف اتحاد الطائرة، وإن كان هذا الدفاع بلا سند قوي ولا مبررات مؤكدة حتى الآن!



وحقيقة نقولها، وبالرغم مما قيل عن رفع الموضوع للاتحاد الدولي لكرة الطائرة وما قيل عن تأكيده صحة رأي وموقف اتحادنا في تفسيره للوائح والبنود التي استند عليها في قرار الاحتجاج على التنظيمية، فإنه لم تتضح بعد الحقيقة كاملة للرأي العام، فنحن لم نسمع سوى كلام في كلام، كلام تفننت فيه كل الأطراف التي تسببت فى الأزمة دون أن يثبت لنا أي طرف منهم بالدليل القاطع أنه على صواب، فأي تقرير ننتظر، وأي نهاية ستنتهي عليها الأمور غير إلحاق الضرر بمكانة البطولات الخليجية مستقبلاً!



نقلاً عن "الرؤية" الإماراتية