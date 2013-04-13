برشلونة .. يفقد ميسي وإينيستا أمام "سرقسطة"

سيغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي"أفضل لاعب في العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة" ولاعب الوسط اندريس إينيستا عن مباراة فريقهما برشلونة ومضيفه ريال سرقسطة، غداً الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما سيفتقد الفريق الكاتالوني للاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس والظهير جوردي ألبا.

وخاض ميسي آخر نصف ساعة من مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وساهم في تأهل فريقه إلى نصف النهائي والذي سيلتقي فيه مع بايرن ميونيخ الألماني، وذلك بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه الأيمن.



ويتوقع أن يريح برشلونة اللاعب حتى ذهاب نصف النهائي مع بايرن في 23 أبريل الجاري.



كما يعاني بوسكيتس من إصابة، لكن قرار إراحة إينيستا وألبا فني بحت من قبل الجهاز التدريبي فيما عاد المدافع البرازيلي أدريانو إلى التشكيلة وسيكون ضمن اللاعبين الذين سيواجهون سرقسطة.