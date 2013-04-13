فان بيرسي ينافس توريس على رقم تهديفي "كارثي"

دخل مهاجم مانشستر يوناتيد روبين فان بيرسي في صراع من نوع آخر على تحطيم رقم تهديفي كارثي سينافس به مهاجم تشلسي فرناندو توريس.

ويتمثل هذا الرقم التهديفي في الوصول لـ (12) ساعة صياما عن التهديف في مباريات فريقه، وهو الرقم الذي يحمله الاسباني توريس الذي عانى من أطول فترة عقم تهديفي مع فريقه الانكليزي.

ويعيش الدولي الهولندي فترة انعدام تهديفي غير مسبوقة، على الرغم من اقتراب فريقه مانشستر يوناتيد من التتويج بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم.

ويواجه فان بيرسي سيلا من الانتقادات بسبب انقطاعه عن التهديف، حيث لم يحرز سوى هدف وحيد في آخر 12 مباراة لفريقه، وتحديداً منذ شهر فبراير الماضي، وكان في شباك إيفرتون.

وسيحطم فان بيرسي هذا الرقم السلبي حال عدم تسجيله في مباراة فريقه اليوناتيد ضد مضيفه ستوك سيتي الذي سيلتقيه يوم غد الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وحال عدم تسجيله في تلك المباراة، سيصل فان بيرسي لما يقارب الـ 12ساعة صياما عن التهديف.

وكان المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون قد اعترف مؤخرا بالوضعية التهديفية الصعبة التي يعيشها مهاجمه الهولندي، لكنه طالب الجميع بالصبر عليه بسبب انقطاعه عن التهديف.

وبرر فيرغسون انقطاع بيرسي عن التهديف بسبب تعرضه للإرهاق بسبب كثرة مبارياته مع مانشستر، موضحاً أن هذا الأمر ربما أدى لتراجع مستواه التهديفي.

ويحتل فان بيرسي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفاً، متخلفاً عن مهاجم ليفربول لويس سواريز الذي يتصدر القائمة برصيد 22 هدفاً.