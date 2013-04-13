في نوبة جنون .. لاعب يضرب "مشجعاً" بـ "وحشية"

أصيب حارس مرمى فريق بورصا سبور التركي "هارون تيكين" بنوبة جنون، ونسي كونه لاعب كرة قدم، وتحول إلى ملاكم، وانهال بالضرب بشكل هستيري على مشجع لفريق "قاسم باشا" خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة 27 للدوري التركي.

المشكلة بدأت في اللحظات الأخيرة للمباراة التي أقيمت على ملعب قاسم باشا وحسمها الفريق المحلي بهدفين نظيفين، إذ حاول "مراهق" من مشجعي صاحب الأرض، دخول الملعب والتهجم على تيكين، فما كان من الأخير سوى الرد عليه وبوحشية، في مشهد رصدته شاشات التلفزة التركية التي كانت تنقل وقائع المباراة حية على الهواء.

وانهال الحارس البالغ من العمر 23 عاماً بالضرب واللكم على المشجع المسكين، الذي نجا بأعجوبة بفضل تدخل عدد من المشجعين واللاعبين ورجال الأمن في الملعب، حيث أخذوه بعيداً فيما واصل الحارس نوبة "الصرع" وخرج من أرض الملعب غاضباً بعد أن ألقى قميص فريقه على الأرض.



