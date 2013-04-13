نور في الرياض .. للتفاوض "الأخير" مع النصر

قطعت إدارة النصر السعودي مسافة طويلة في مفاوضاتها مع لاعب الاتحاد وقائده السابق محمد نور، إذ وصل قبل قليل إلى الرياض اللاعب الذي منحته إدارة ناديه إجازة حتى نهاية الموسم قبل أن تنتهي العلاقه بمخالصة مالية وقعها الطرفان.

وتقتضي المفاوضات النصراوية إذا ما تمت أن يلتحق نور بالفريق النصراوي هذا الموسم كلاعب هاو مقابل ١٢٠ ألف ريال عن كل مباراة يشارك فيها، على أن يوقع قبل ذلك عقدا احترافيا لمدة عام واحد مقابل أربعة ملايين ونصف مليون ريال يبدأ العمل به من الموسم المقبل.

يذكر أن حسين عبدالغني قائد النصر كان طرفا في المفاوضات التي تمت بين القائد الاتحادي السابق والفريق الأصفر، كما ألمح بذلك نائب رئيس النادي العميد فهد المشيقح في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



من جانبه أكد قائد النصر حسين عبدالغني بأن نور إضافة فنية لأي فريق ينتقل إليه، وقال للعربية نت: " نور رفيق دربي في المنتخب سنوات عديدة، وانتقاله مكسب لأي فريق لما يملكه من إمكانيات فنية عالية".



إلى ذلك قررت إدراة الاتحاد حجب رقم 18 من قائمة الفريق، إضافة لوضع مجسم لقميص اللاعب رقم 18 داخل النادي، ومخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتسمية إحدى بوابات النادي باسم اللاعب تخليدا لمسيرته وإنجازاته.



وأكدت إدارة الاتحاد بأن اللاعب محمد نور سيقى اسما بارزا ورقما ثابتا في التاريخ، بعد ان سطر بتضحياته وموهبته أجمل الملاحم البطولية التي ستظل محفورة في اذهان كافة الاتحاديين.