جواسيس في الاتحاد

• ندرك حق الإدراك أن أي مرحلة انتقالية لابد أن تمر بالعديد من الأخطاء ولابد أن تشوبها متغيرات تصل حد الانفلات أحياناً وما يحصل اليوم في دهاليس الاتحاد السعودي لكرة القدم يجسد ذلك قولا وفعلا بل ويأخذنا إلى مجاراة المرحلة مرة بعين الرقيب وأخرى بعين الرياضي المتأمل في ما هو أبعد من إجراءات روتينية.

• إلا أن ثمة أعمالا تحدث تجرنا إلى الغرابة والاستغراب سواء من حيث الشكل أو المضمون ومن هذه الأعمال التسريبات التى باتت تقدم لنا ما يفترض أن يكون سرياً.

• وما تصريح رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن تسريب خطاب سري للاتحاد إلا دليل على أن هناك أيادي تعبث ينبغي بترها إما بالتشهير الإعلامي أو بالإبعاد.

• وفي نفس الإطار قدم الأمير فيصل بن تركي حالة أخرى مرتبطة باحتجاج النصر على نجران حينما استدل في تصريحاته بمخاطبات بين الاحتراف والأمانة والانضباط والفنية وهذا دليل آخر يمنحنا أن نتساءل من المستهدف الاتحاد كمرجعية للكل أم رئيس الاتحاد الاستاذ أحمد عيد.

• ولزيادة خير التسريبات خيرا آخر لابد أن نشير للتسريبات التي تقدم أثناء اجتماع الاتحاد عبر تويتر من خلال مغردين بعضهم إعلاميون وبعضهم من العامة.

• هل يعقل هذا يا اتحادنا العزيز؟ وهل معقول أن نرضى نحن كمحبين لكرة القدم أن تتحول أسرار الاتحاد إلى سلعة يروج لها في وسائل الإعلام على طريقة «اللي ما يشتري يتفرج».

....أما ثالثة الأثافي فتكمن في اختراقات معلنة من الأندية لأسرار الاتحاد عبر خطابات ترسل لهذا النادي أو ذاك عبر ايميلات ومرات عبر رسائل نصية وما خفي كان أدهى وأعظم وأمر.

• أما الحرب المعلنة من اللجنة الأولمبية على الاتحاد فهي تلعب على المكشوف ولنا في حالتي صالح الخضر وسلمان القريني مثال حي.

• ثمة أيضاً ما لم يعلن عنه رغم أهميته والمرتبط بمكاتبات تتلخص في البحث عن مبنى للاتحاد بعد أن تسلمت اللجنة الأولمبية مكاتب الاتحاد السابقة.

• ولأن القضية أكبر من أن نمط في حيثياته فأتمنى من الاتحاد الجديد وأعضائه أن يضعوا حدا لتلك التسريبات التي أعتقد أن الصمت عليها سيشجع على تناميها.

. • أما اللجنة الأولمبية وضربها للاتحاد فهذه حالة أجزم أن الأمير نواف بن فيصل قادر على حلها متى نقلت له الصورة كاملة.

• يجب أن يعرف أمين عام اللجنة الأولمبية محمد المسحل أن اتحاد القدم جزء من مسؤولياته ينبغي دعمه وألا يقف في وجهه عبر بيروقراطية لا تسمن ولا تغني من جوع.

• هذا جانب أما الجانب الأخطر فمرتبط بطابور خامس هو اليوم من يزعزع الاتحاد بتسريبات أسراره لهذا الطرف أو ذاك.

• وهنا لابد أن نطالب أحمد عيد بضرورة الحفاظ على أسرار الاتحاد حتى لو أدى الامر إلى فضح المسربين بالأسماء أمام الاتحاد وأمام الجمعية العمومية.

• أما الصمت فهو يغري هؤلاء على مد جسور التعاون مع الأندية أو بعضها بما يضر بالاتحاد ومصالحه.

• شكراً جماهير الأهلي.. وشكراً لاعبي الاهلي فبكم تكتمل لوحة الفرح.

نقلاً عن "عكاظ" السعودية