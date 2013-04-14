الاتحاد الأفريقي وجهل الزملكاوية!!

لولا أن المباراة الثانية "مباراة العودة" بين برشلونة الإسباني ونادي P.S.G باريس سان جيرمان الفرنسي اقيمت باستاد كامب نو بمدينة برشلونة في إسبانيا لخرج فريق البارساپ"برشلونة" من دور الثمانية لكأس أندية اوروبا برغم تعادله 2/2 بباريس في المباراة الأولي.. لكنه علي أرضه كان مهزوماً حتي آخر ربع ساعة ولولا وجود الجماهير الغفيرة وتشجيعها الجنوني لفريقها لدرجة أن المدرب دفع بميسي وهو مصاب لكن هتافات الجماهير أنسته إصابته فصنع ميسي هدف التعادل 1/1 ليصعد فريقه للدور التالي.

لذلك فالمباراة الثانية "مباراة العودة" علي أرض الفريق تعطيه نسبة 90% في الفوز أو الصعود للمرحلة التالية.

من هنا كان العدل لو لعبت أول دور مباراة العودة خارج ملعبك.. فمن الطبيعي وفقا للوائح والقوانين والشرائع والألاعيب أن تلعب مباراة العودة في الدور التالي علي ملعبك كل مباريات العودة كما هو حاصل مع النادي الأهلي.. ولا تلعب كل مباريات العودة خارج ملعبك كما هو الحال مع نادي الزمالك لجهل مسئوليه ومجلس ادارته باللوائح والقوانين..

الاتحاد الافريقي من أيام قرار فهمي وولده مصطفي يكرهون الزمالك ويخططون للاطاحة به من البطولات الافريقية بشتي الطرق المشروعة وغير المشروعة وسار علي نهج فهمي وولده مصطفي السكرتير المالي للكاف واعتقد هو مغربي ولا أدري لماذا لا يكون مصرياً والقاهرة هي مقر الاتحاد الافريقي!!!!!.

الاتحاد الافريقي يخطط للاطاحة بنادي الزمالك مخالفاً اللوائح والقواعد لثقتهم في جهل مسئولي الزمالك وعدم البحث عن حقوق ناديهم.

الزمالك اشركوه في دور ال 64 مع كل مستويات الدرجة الرابعة مع انه بطل افريقيا 5 مرات. جعلوا الزمالك يلعب كل مبارياته علي ملعبه والثانية في ملعب المنافس ليضمنوا خروجه حدث هذا في دور ال 64 مع "جازيللي" بطل تشاد وفرح الزملكاوية لفوز فريقهم 7 /صفر. وفرح الزملكاوية وسكتوا.. ثم جعلوه يلعب في دور ال 32 مع فريق صعب هو فيتا كلوب بطل الكونغو.. فاز في القاهرة 1 /صفر ونجا بمعجزة في مباراة العودة في الكونغو.. بالتعادل السلبي وكان يجب أن تكون مباراة العودة في القاهرة ثم استغلوا سذاجة مسئولي الزمالك وجهلهم وجعلوه يلعب مع كيدوس جيورجس الاثيوبي.. مباراته الأولي في القاهرة والعودة في أديس أبابا حيث لا أكسجين هناك لارتفاع الأرض ليخرج الفريق.

بينما يلعب الأهلي من دور ال 32 ويلعب مع توسكر الكيني أولا في نيروبي.. ثم العودة في القاهرة وفي دور ال 16 يلعب أولاً مع البنزرتي في تونس والعودة في القاهرة لأن في الأهلي من يظهرون العين الحمراء.

لو خرج الزمالك من الدور القادم أطالب جماهيره أن تطارد مجلس الادارة وتطرده من النادي ليأتي مجلس يحب النادي ويفهم في اللوائح والقوانين وألاعيب الاتحاد الافريقي.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية