جيرارد ليفربول .. لا غيابات .. لا إصابات. .. ولا تبديلات

سجل قائد ليفربول والمنتخب الإنجليزي ستيفان جيرارد حضورا مميزا مع فريقه هذا الموسم، حيث لم تغب شمس مشاركاته عن فريقه في جميع مباريات الدوري الإنجليزي.



ولم يغب جيرارد عن أي مباراة لفريقه طوال الموسم، حيث لعب أساسيا في جميع المباريات، كما أنه لم يتم استبداله في تلك المباريات التي شارك فيها ولم يغب عنها حتى بداعي الإصابة.



ورفع قائد ليفربول بمشاركته في مباراة ريدينغ ، البارحة، في المرحلة ٣٣ من الدوري الانجليزي إلى (2970) دقيقة، وهو رقم يعد الأكبر له في السنوات الماضية.



وكان جيرارد قد شارك في موسم 2006-2007 لمدة (3079) دقيقة، قبل أن يتراجع في المواسم اللاحقة عن هذا الرقم بسبب الاصابات التي ضربته وأبعدته عن المشاركة عن فريقه ليفربول.



وبإمكان جيرارد مضاعفة عدد دقائقه خلال المباريات المتبقية للفريق في مسيرة الدوري الانجليزي الذي اقترب من محطاته النهائية.



وعانى جيرارد ( 32 عاما)من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، حيث أبعدته تلك الاصابات عن الملاعب لفترات طويلة جدا افتقد فيها فريقه لخدماته وخبراته التي يتمتع بها إلى جانب خبرته الدولية مع المنتخب الإنجليزي.



ويعرف ليفربول قيمة لاعبه جيرارد وما يمتلكه من خبرة كبيرة، الأمر الذي دعا المدير الفني لليفربول برندان رودغرز إلى الإعلان عن أن إدارة نادي ليفربول بصدد تمديد عقد قائد الفريق لفترة طويلة.



وأمضى جيرارد حياته الكروية مع ليفربول، حيث كان دائما يصرح برغبته في إنهاء مسيرته في ناديه العريق الذي سيعمل على التجديد لجيرارد، رغم عدم وجود سياسة للنادي بعدم التجديد برواتب باهظة للاعبين كبار السن، إلا أنه من المتوقع أن يحصل جيرارد بمقتضى العقد الجديد على راتب أسبوعي قد يصل لـ (120) ألف جنيه إسترليني.