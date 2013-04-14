شروط مورينهو .. تُعطل ذهابه إلى "تشلسي" الإنجليزي

ذكرت صحيفة "ال بايس" اليوم الأحد أن مدرب ريال مدريد "البرتغالي"جوزيه مورينهو، تلقى على الأرجح عرضاً لتدريب تشلسي في الموسم المقبل، لكنه لم يوقع شيئا حتى الآن لأن النادي الإنجليزي يرفض تلبية جميع شروطه.



وأشارت الصحيفة إلى أن مورينهو لا يمانع في الاستمرار موسماً إضافياً أو إلى نهاية عقده 2011 مع النادي الملكي إذا استمر مالك "البلوز" الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش في رفض منح المدرب البرتغالي كامل السلطات في ضم وبيع اللاعبين.



وكشفت الصحيفة نقلاً عن وكيل أعمال مورينهو أن الأخير تلقى عرضاً من إبراموفيتش في مارس الماضي لا يمنحه صفة المدير العام، وإنما منصب المدرب فقط ليفضل المدرب البرتغالي التريث إلى نهاية الموسم إذ ربما يحقق مع ريال مدريد لقب أبطال أوروبا ما يعطيه قوة أكبر في التفاوض وفرض شروطه التي يرفضها حالياً إبراموفيتش.

