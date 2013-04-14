عنتر يحيى: عشت مع النصر السعودي "أتعس" أيام حياتي

وصف اللاعب الدولي الجزائري السابق، عنتر يحيى الفترة التي قضاها في نادي النصر السعودي بـ "التعيسة"، مبرراً ذلك بحالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشها إدارة النادي في ذلك الوقت.

كما اعتبر القائد السابق لمنتخب"محاربي الصحراء"، أن الدوري التونسي الذي ينشط فيه حالياً، أفضل مستوى من نظيره السعودي.

وقال عنتر في حوار لموقع "فوت أفريكا" الفرنسي، اليوم الأحد: "لا أريد انتقاد مسؤولي فريقي السابق .. ولكن السعودية تعد بمثابة أقصر قترة في مشواري الاحترافي .. لقد كنت تعيساً هناك، إذ كنت أجهل عند انضمامي لفريق النصر أن إدارة النادي لم تكن مستقرة، ولما أدركت ذلك كان الوقت قد تأخر بالنسبة لي"، في إشارة إلى أنه لم يكن باستطاعته تغيير الفريق بعد توقيعه للعقد وانقضاء مدة فترة التحويلات الصيفية.

وكان عنتر يحيى قد انضم لنادي النصر في أغسطس 2011 وتعاقد معه لمدة سنتين، قبل أن يتم فسخ العقد بتراضي الطرفين في منتصف يناير 2012، ليلتحق إثر ذلك اللاعب الجزائري بنادي كايزرسلاوثن الألماني، والذي غادره في شهر يناير الماضي نحو نادي الترجي الرياضي التونسي.

واستبعد يحيى أن يعيش في تونس "التعاسة" نفسها التي عانى منها وهو في نادي النصر السعودي، وقال: "أشعر بالراحة هنّا .. إذ يوجد التفاف كبير حول فريق الترجي من طرف محبيه .. إنّه ناد مهيكل بشكل جيد .. ولقد قمت بزيارته لمعرفة ظروف العمل قبل التعاقد معه".

ويرى المدافع الجزائري أن مستوى الترجي التونسي أفضل من أندية الدوري السعودي "بالطبع هو أحسن من الفرق السعودية .. كما أن مستواه يُضاهي أندية الدوري الفرنسي".

وكان عنتر يحيى، البالغ من العمر 31سنة، قد لعب ضمن أندية أوروبية عدة، على غرار سوشو ونيس وباستيا الفرنسية وإنتر ميلان الايطالي و بوخوم و كايزرسلاوثن الألمانيين.





