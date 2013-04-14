رئيس النصر .. "يشتم" محمد نور ثم "يمدحه"

في الوقت الذي يستعد نادي النصر السعودي للتوصل إلى اتفاق يضم بموجبه لاعب نادي الاتحاد وقائده السابق محمد نور، يتناقل مشجعون عدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، وهو يتحدث عن نور، تارة بالذم وتارة بالمدح، وبين الحديثين أربع سنوات.

وفي بداية المقطع يتحدث الأمير فيصل بحدّة ضد نور عقب مباراة جمعت ناديه مع الاتحاد قبل أربع سنوات، موجهاً له سيلاً من الانتقادات، وواصفاً إياه باللاعب "غير الأخلاقي".

لافتاً، إلى أن لدى اللاعب تاريخ معروف أدى "لشطبه" من المنتخب السعودي، مستهجناً تسجيله هدفاً في مرمى فريقه في وقت كان أحد لاعبي النصر واقعاً على الأرض، إذ كان الأجدر به إيقاف اللاعب، حسب اعتقاد الأمير فيصل.

وواصل الأمير فيصل هجومه الحاد على اللاعب المخضرم قائلاً إنه بحاجة إلى تعلّم الأدب والأخلاق الرياضية، وينبغي على إدارة نادي الاتحاد جلب دكتور لتعليمه تلك الأخلاق، أو أن يعود للمدرسة من جديد!.

ويظهر رئيس نادي النصر في الشق الثاني من المقطع وهو يكيل المديح لنور في أعقاب الكشف عن محاولات ناديه للتعاقد معه بعد انتهاء علاقة اللاعب بناديه الأم الاتحاد مؤخراً.

إذ قال في تصريح للقناة الرياضية السعودية إن محمد نور لاعب كبير، بل وأحد نجوم وأساطير الكرة السعودية، مشدداً على أن التحاقه بنادي النصر أو أي نادٍ آخر سيشكل إضافة كبيرة بفعل الخبرة والإمكانات التي يملكها.

وأثارت تناقض تصريحات الأمير فيصل بن تركي الكثير من الجدل بين المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون (هلاليون واتحاديون) سعيه لضم اللاعب بعد كل الكلام الذي قاله عنه، والصفات التي كان الأجدر - بحسب المشجعين - أن تمنعه من مجرد التفكير في جلبه.

وفي المقابل، قلل عدد آخر من المشجعين من قيمة ما احتوى عليه المقطع، وأكدوا أن تصريحاته السابقة كانت في لحظة توتر طبيعية يمكن أن تحدث بعد أي مباراة عصيبة، مشيرين إلى أن من يروّج للفيديو هم أنصار الهلال والاتحاد من أجل حرمان النصر من ضم اللاعب.