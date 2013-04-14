فيرغسون يرد على هودسون: لا تتدخل في سياساتنا

انبرى المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون للدفاع عن الاتهامات التي وجهها المدير الفني للمنتخب الانجليزي روي هودسون، ضد مدربي أندية الدوري الإنجليزي.



وكان هودسون قد أكد في تصريحات صحافية أن مدربي أندية الدوري الإنجليزية لا يريدون إرسال لاعبي فرقهم للمنتخبات الوطنية، وذلك خوفا عليهم من الإرهاق والإصابات.



وجاء رد فيرغسون سريعا، إذ قال في حديث مع شبكة "سكاي سبورت" بأنه كان الأجدر بهودسون النظر للجانب الآخر من تصريحاته، وهو أن مدربي المنتخبات اعتادوا دوما التدخل في سياسات الأندية.



وأضاف: "استغرب إقامة مباريات ودية دولية للمنتخبات قبل بدء الموسم بأسابيع، ما مغزى وأهمية تلك المباريات الودية الدولية في ذاك التوقيت؟!".



وأشار إلى أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في تمثيل اللاعبين لمنتخبات بلادهم في البطولات الكبرى مثل كأس العالم أو كأس أوروبا "ولكن لماذا المباريات الودية في توقيت هام وحساس للأندية؟".



وأكد المدير الفني لمانشستر يوناتيد أن المباريات الودية الدولية تسيء لطموح الأندية، وتوثر سلبا عليها، وليس عدم إرسال اللاعبين للمنتخبات في مهامها الوطنية الدولية.



واستغرب فيرغسون في تصريحاته التي جاءت بعد يوم واحد من تلك التي أدلى بها هودسون، من هذه الاتهامات، في الوقت الذي تعانى فيه الأندية من كثرة اللعب الدولي الذي يؤثر على طموحاتها.



يذكر أن حادثة اعتذار لاعب مانشستر يوناتيد ريو فيرديناند عن المشاركة مع المنتخب الإنجليزي الشهر الماضي، بسبب أمور تتعلق ببرنامجه التدريبي قبل أن يظهر في حوار تلفزيوني بإحدى الفضائيات العربية الرياضية، فجر قضية تمثيل اللاعب لمنتخب بلاده، خصوصا وأن وسائل الإعلام الإنجليزية اتهمت صراحة فيرغسون بالتأثير على فيرديناند للاعتذار عن تمثيل المنتخب الإنجليزي لحاجة ناديه له في الاستحقاقات المحلية والأوروبية.



