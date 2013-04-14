مانشستر سيتي يطيح بتشلسي من كأس إنجلترا

المصدر: لندن - د ب أ

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما فاز على ملعب مضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد في المربع الذهبي للبطولة.

وأطاح مانشستر سيتي بتشلسي حامل اللقب على ملعب ستامفورد بريدج ليلتقي في المباراة النهائية مع ويغان الذي تغلب أمس السبت على ميلوال المنافس بدوري الدرجة الأولى بهدفين نظيفين.

وجاءت المباراة مثيرة للغاية وعامرة بالفرص المحققة من جانب الفريقين على مدار شوطي المباراة.

وتقدم الفرنسي سمير نصري بهدف لسيتي في الدقيقة 35 ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 47 قبل ان يتكفل المهاجم السنغالي ديمبا با بتسجيل الهدف الوحيد لتشلسي في الدقيقة 66.

وبحث تشلسي الفائز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات في أخر ستة مواسم، عن هدف التعادل بكل السبل الممكنة حيث هاجم بكل خطوطه، ولكن كوستل بانتيليمون حارس سيتي زاد عن مرماه ببسالة.

وحصل بانتيليمون على فرصة المشاركة بصفة أساسية في مسابقة الكأس، بينما استبعد تشلسي جون تيري وفرانك لامبارد واشلي كول من التشكيل الأساسي.

وطالب لاعبو تشلسي بالحصول على ضربة جزاء كما أهدر الفريق فرصة هدف محقق في الوقت بدل الضائع.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله نصري في الدقيقة 35 بعد سلسلة من التسديدات داخل منطقة الجزاء قبل أن تصل كرة عشوائية إلى نصري الذي لم يتوان عن هز الشباك.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أضاف أغويرو الهدف الثاني لسيتي من ضربة رأسية إثر تمريرة متميزة من غاريث باري.

ودفع الإسباني رافاييل بينيتيز المدير الفني لتشلسي بمهاجمه الإسباني فرناندو توريس لتعزيز خط هجومه.

ورد تشلسي بهدف في الدقيقة 66 عن طريق ديمبا با مستغلا تمريرة زميله ديفيد لويز.

وكاد ديفيد لويز أن يدرك التعادل لتشلسي قبل أن يتصدى بانتيليمون لفرصة محقق من ديمبا با في الدقائق الأخيرة من المباراة.