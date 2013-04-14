مانشستر يونايتد .. لقب "البريمير ليغ" اقترب

واصل فريق مانشستر يونايتد زحفه نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ملعب مضيفه ستوك سيتي بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في المرحلة الـ"33" من المسابقة.

ورفع اليونايتد رصيده إلى"80" نقطة بفارق"15" نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة أمام وست بروميتش البيون في ظل ارتباطه اليوم بلقاء تشلسي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما ظل ستوك سيتي في المركز الخامس من القاع بـ "34" نقطة.

مايكل كاريك وضع الضيوف في المقدمة بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة إثر ركلة ركنية ارتقى لها ونفذها إلى داخل الشباك من مسافة ثماني ياردات.

وفي الدقيقة "66"حصل مانشستر على ركلة جزاء بعد تعرض مهاجمه "الهولندي"الدولي روبن فان بيرسي للدفع من جانب اندي ويلكينسون، لينبرى لها فان بيرسي ويسجل الهدف الثاني لفريقه.

سندرلاند يحقق المفاجأة ويسحق نيوكاسل بثلاثية



فجر فريق سندرلاند مفاجأة من العيار الثقيل وسحق مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة ليرفع رصيده إلى"34"نقطة في المركز السادس عشر ويبتعد خطوة عن دائرة الهبوط ،بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة "36" نقطة في المركز الثالث عشر.

افتتح لاعب الوسط البنيني الدولي ستيفان سيسينيون التسجيل لسندرلاند في الدقيقة "27"مستغلاً تمريرة زميله جيمس ماكلين وأضاف آدم جونسون الهدف الثاني في الدقيقة "74"من هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من سيباستيان لارسون إلى جونسون الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

واختتم لاعب الوسط الويلزي ديفيد فاغان أهداف سندرلاند قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة عبر تمريرة متقنة من ستيفان سيسيغنون.

ويمثل الفوز أهمية قصوى بالنسبة للمدير الفني الجديد لسندرلاند "الإيطالي"باولو دي كانيو" بعد تعرضه لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة بسبب اتهام البعض له بتعمد إصدار إيماءات فاشية.