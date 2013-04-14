نور في الرياض .. يوقع للنصر ثم يتدرب

توصلت إدارة النصر السعودي إلى اتفاق نهائي مع قائد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد سابقا محمد نور، ينتقل بموجبه إلى اللعب في الصفوف الصفراء اعتبارا من اليوم الاثنين.





وبحسب السيناريو المعد للإعلان عن انضمام نور لفريقه الجديد فإنه من المقرر أن يصل اللاعب إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض خلال ساعات، ثم يذهب مباشرة إلى منزل رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي ويوقع رسمياً على أوراق الانتقال، على ان يتم قيدها في مكتب رعاية الشباب بالرياض صباحاً، ثم يقدم نور لجماهير النادي في اليوم نفسه، في ملعب التدريبات التي سيشارك فيها اللاعب مساءً لأول مرة.



وحضر اللاعب ليل أمس إلى الرياض، واجتمع برئيس النادي وأعضاء شرف للتفاوض حول بنود الانتقال ثم عاد مجدداً إلى جدة فجر اليوم التالي.



وكان مقررا ان يصل محمد نور الى مطار الملك خالد الدولي الرابعة عصر اليوم، لكن ادارة النادي فضلت تقديم الرحلة، تحسباً لوجود ازدحام جماهيري شديد في استقبال اللاعب، ورتبت مع الجهات الامنية المختصة، ان يكون عبوره من خلال المكتب التنفيذي.