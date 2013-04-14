هدف "كوميدي" .. يحسم قمة كأس "الجزائر"

أهدى حارس مرمى المنتخب الجزائري وفريق وفاق سطيف (متصدر الدوري المحلي)، سفيان خذايرية، بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية لفريق مولودية الجزائر (وصيف المتصدر)، بعد ارتكابه هفوة خلال المباراة التي حُسمت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم.



وتسبب سوء تقدير "خذايرية" لحركة الكرة، بعد مرور ست دقائق فقط على المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب 5 جويلية الأولمبي، وخروجه من مرماه بشكل خاطئ عن تسجيل فريق مولودية العاصمة هدفاً حمل توقيع لاعبه حاج بوقاش.



وحاول الحارس المنضم حديثاً لمنتخب محاربي الصحراء متابعة إحدى الكرات، إلا أن الكرة قد خدعته إثر اصطدامها بأرضية الملعب بشكل غريب لترتد إلى حاج بوقاش الذي أودعها في المرمى الخالي من حارسه على الرغم من محاولة المدافع إبعادها.



وجرّد المولودية بهذا الفوز ضيفه من لقب كأس الجزائر لكرة القدم بعد أن تغلّب عليه 3-2 في المربع الذهبي للبطولة، ليصعد إلى المباراة النهائية المقرّر إقامتها في الأول من مايو المقبل لمقابلة فريق اتحاد العاصمة الذي فاز بدوره على مولودية وهران بهدف نظيف.

