الفتح يغلق ملف الدوري .. أنا البطل

حقق الفتح إنجازاً تاريخياً بعد تتويجه بلقب دوري زين السعودي لأول مرة في تاريخه, وقبل نهايته بجولتين بفوزه على الأهلي 1-صفر في المرحلة 24.



وسجّل الفتح، الذي تأسس موسم 1958، اسمه في قائمة أبطال الدوري السعودي, ليزيد عدد المتوجين بالدوري إلى 7 أندية بعد أن كانت مسجلة فقط باسم أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب والأهلي والاتفاق.



وعزز الفتح "الذي صعد إلى دوري زين السعودي لأول مرة بعد تأسيسه بـ"51" سنة وتحديداً في موسم 2009" موقعه في صدارة الدوري برصيد "61" نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه الهلال الذي فاز على الفيصلي 1– صفر اليوم الأحد.



وبدأ الفتح المباراة بضغط هجومي على مرمى الأهلي بحثاً عن هدف مبكر, وكاد الكونغولي دوريس سالمو هداف الفريق أن يفتتح التسجيل لفريقه في الدقيقة "12" إلا أن تسديدته تصدى لها حارس الأهلي عبدالله المعيوف بسهولة.



وواصل الفتح والذي ظهر لاعبوه بكامل جاهزيتهم الفنية والنفسية هجومه ونجح مهاجمه سالمو بتسجيل هدف جميل من كرة مقصية سكنت مرمى الأهلي في الدقيقة "29".



بعد الهدف حاول الأهلي العودة إلى المباراة عن طريق مبادلة الفتح الهجمات ولم تسنح للفريق في هذا الشوط إلا هجمة وحيدة لمهاجمه البرازيلي فيكتور سيموس نجح حارس الفتح محمد شريفي في إبعادها.



وفي الشوط الثاني تغير حال الأهلي الذي يبحث عن مزاحمة النصر على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال آسيا, وبدأ بشن هجماته على مرمى الفتح الذي تألق حارسه شريفي في إبعاد أكثر من هجمة أهلاوية.



وفي الدقيقة"52" اخترق قائد الأهلي تيسير الجاسم دفاعات الفتح وسدد كرةً قوية هزت الشباك الجانبية للنموذجي.



وفي الدقيقة"56" حاول الصربي اليكس مدرب الأهلي تنشيط الوسط الهجومي للفريق بإشراك عبدالرحيم جيزاوي بديلاً لمصطفى بصاص.



وواصل الأهلي سيطرته على وسط الملعب واصطدم مهاجموه بالدفاع الفتحاوي القوي الذي نجح في إيقاف هجمات الأهلي، وحاول اليكس تنشيط هجوم فريقه بإشراكه المهاجم بدر الخميس بديلاً للعماني عماد الحوسني.



وحاول الفتح الاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال الاندفاع الهجومي الاهلاوي والذي كاد من خلال احدى هذه الهجمات أن يعزز البرازيلي التون خوزيه تقدم الفتح بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الاهلي بنجاح.



وفي الدقيقة"88" كاد المهاجم الاهلاوي البديل بدر الخميس أن يفسد فرحة لاعبي الفتح بعد اضاعته لهدف محقق, واستمر الضغط الاهلاوي إلى أن أطلق حكم المباراة مرعي عواجي صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز أبناء المدرب فتحي الجبال المستحق وتتويجهم بلقب تاريخي.



وفي المباريات الاخرى نجح الشباب في تحويل خسارته بهدف إلى فوز بهدفين في مباراتهم التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض.



وتقدم الاتفاق أولا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه صالح بشير, وسجّل الارجنتيني تيغالي مهاجم الشباب هدف التعادل لفريقه في الدقيقة "14", وسجّل مدافع الاتفاق حسن كادش هدفاً في مرماه في الدقيقة "20", وعزز البرازيلي كماتشو تقدم الشباب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة "88".



وارتفع رصيد الشباب إلى "50" نقطة في المركز الثالث, وبقي الاتفاق على رصيده السابق"34" نقطة في المركز السادس.



وفي مكة المكرمة استعاد الاتحاد توازنه بفوزه على نجران 2– صفر في ختام المرحلة "24".



وسجّل أهداف الاتحاد عبدالفتاح عسيري "43", وفهد المولد "46".



ورفع الاتحاد رصيده إلى "33" نقطة في المركز السابع, وبقي نجران على رصيده السابق"25" نقطة في المركز التاسع.