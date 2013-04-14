"تياغو ميسي" يجذب أكثر من مليون شخص

خطف "تياغو ميسي" نجل مهاجم فريق برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأضواء من والده، في أعقاب الصورة التي نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

ونشر "ميسي" أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الأخيرة صورة له على شواطئ مدينة برشلونة ظهر فيها رفقة نجله "تياغو"، وصديقته خبيرة التغذية أنتونيلا روكوز، وذلك عقب انتهائه من إحدى جلسات العلاج الطبيعي.

و تعدّ هذه هي الصورة الأولى التي يظهر فيها ميسي مع نجله على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان الطفل قد أبصر النور في نوفمبر ٢٠١٢.

وتناقل الصورة عددٌ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، كما اتخذت وسائل إعلام إسبانية والأرجنتينية من تلك الصورة مادة إعلامية لها.

وانهالت عبارات المديح والثناء على "تياغو ميسي" من كل حدبٍ وصوب، حتى فاقت المليون "إعجاباً"، حيث اعتبر بعض أنصار الفريق الكاتالوني أن هذا "الطفل" بشرى سارة لهم، في حين أطلق عليه بعضهم لقب "ولي العهد الجديد" لكونهم يعتبرون اللاعب الأرجنتيني "ملكاً" في برشلونة.



ولم يعتد مهاجم "برشلونة" الحديث عن حياته الخاصة، ولكنه لم يخفِ تعلقه الكبير بنجله منذ قدومه، إذ كان قد اختار قدمه اليسرى لينقش عليها وشماً جديداً يمثّل رسماً ليدي واسم نجله تياغو، قبيل مباراة منتخب بلاده أمام فنزويلا في بوينس آيرس الشهر الماضي، في إشارة واضحة على مدى تعلقه الكبير به.



وسيغيب اللاعب الأرجنتيني عن مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال سرقسطة اليوم الأحد في الدوري الاسباني لكرة القدم؛ بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وشارك "ميسي" في آخر نصف ساعة من مباراة فريقه مع باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء الماضي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ،حيث ساهم في صعود فريقه إلى المربع الذهبي لمقابلة فريق بايرن ميونيخ الألماني.

