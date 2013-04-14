"رابطة دوري المحترفين" للأندية: كل شهر سنعطيكم ٦٤٠ ألف ريال

اعتمدت رابطة دوري المحترفين السعودي عقد رعاية شركة عبداللطيف جميل المحدودة للدوري السعودي ابتداءً من الموسم المقبل, ولمدة ستة مواسم.



واحتل الدوري السعودي بهذه الرعاية المركز الرابع في أعلى رعايات رئيسية للدوريات العالمية، بعد الدوري الإنجليزي صاحب المركز الأول والإسباني والتركي.



وأوضحت الرابطة في اجتماعها الخامس الذي عقد ظهر، اليوم السبت، أنه تم بيع نسبة الرابطة من اللوحات الإعلانية والبالغة 25% من لوحات الملاعب بقيمة وقدرها "120" مليون ريال للراعي الرئيسي والرعاة المشاركين "طيران الإمارات, بيبسي كولا العالمية", ويعتبر هذا المبلغ من أعلى المبالغ التي تم تحقيقها على مستوى العالم حسب المساحة المباعة, كما تمت الموافقة على إعطاء الحرية لشركة عبداللطيف جميل في اختيار اسم الدوري.



وقررت الرابطة توزيع مبالغ شهرية لجميع أندية الدرجة الممتازة قدرها 64 مليون و400 ألف ريال, مما يعني أن حصة كل نادٍ مبلغ 640 ألف ريال.



كما أقرت توزيع مبلغ النقل التلفزيوني والبالغ 75 مليون و600 ألف ريال للأندية, بواقع 3 ملايين ريال لكل نادٍ في بداية الموسم, على أن يتم توزيع مبلغ 33 مليون و600 ألف ريال مع نهاية كل موسم حسب مراكز الأندية.



وستقدم الرابطة مبلغا مقطوعا وقدره 16 مليون ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم.



يذكر أن الرابطة ستقوم بتوزيع مكافأة الأندية بناءً على ترتيب الفرق مع نهاية آخر مباراة في الدوري.



الى ذلك، عيّن المجلس ياسر المسحل مديراً تنفيذياً لرابطة دوري المحترفين للأندية الممتازة, كما تم الاتفاق على تطبيق نظام الاتحاد الدولي بخصوص آلية مشاركة واستدعاء لاعبي المنتخب خلال البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي، وكذلك خلال الفترة الزمنية المحددة، وفي مقابل ذلك تتحمل الأندية رواتب اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم خلال فترة مشاركتهم مع المنتخب وفق ما نصت عليه اللوائح الدولية.