"سواريز" .. بين محبة أصدقائه العرب وحب "الشاورما"

كشف الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول جزءا من الوجه الآخر الذي لا يعرفه متابعوه حول العالم، خاصة أنصار فريقه ليفربول الإنجليزي، وأوضح اللاعب في حديث مع قناة "العربية"، أنه يحب الأكلات العربية ويستمتع بـ"الشاروما" كل ما سنحت له الفرصة.



وكشف الهداف اللاتيني أنه يرتبط بصداقات مع بعض العرب المشاركين في الدوري الأقوى في العالم.



وتحدث سواريز في مقابلة خاصة مع الزميلة ليليان تنوري تعرض على قناة "العربية" الليلة في برنامج "الدوري الإنجليزي" ضمن سلسلة حوارات أجرتها مع نجوم المسابقة الأوروبية الكبيرة، وتعرض تباعاً، عن مدربه رودريجز، وعن منتخب بلاده وأجمل أهدافه وأغلاها؟!.. كما كشف عن رأيه حول أفضل المدافعين الذين واجههم في مسيرته.



قصص ومعلومات كثيرة سردها سواريز في مقابلته التي ستعرض الليلة، الساعة ١٢ بتوقيت السعودية.

