«لغط» الانضباط الإماراتية!

لا تزال لجنة الانضباط الاماراتية تدفع ضريبة عدم الوضوح والتفصيل في مواد لائحتها الداخلية المنظمة لمسابقة دوري اتصالات للمحترفين، فمن خلال حالة واحدة في مباراة الأهلي والعين التي كانت ضمن إطار الجولة الـ 14 المؤجلة من مسابقة المحترفين، تتواصل ردود الفعل المعارضة للقرار الانضباطي، والذي يرى الغالبية في انه لا يسير مع وقوف اللجنة على درجة واحدة من التعاطي مع الحادثة التي رصدتها الدقيقة «88» من المباراة التي اقيمت على ملعب أهلي دبي.

وبما ان عقوبة الانضباط ذهبت في غير صالح النادي صاحب الضيافة بعد الإعلان للجنة الانضباط لخسارته للمباراة صفر-3 لمصلحة العين ونقل مباراتين له خارج ملعبه، رغم ان المباراة نفسها كانت في طريقها أن تكون سلبية مثلما بدأت.

المادة 110 من لائحة الانضباط ذكرت ان اي اعتداء على الحكام من جماهير الفريق حسب التوزيع الرسمي للمدرجات، تذهب بالنتيجة للفريق الآخر، دون الاتجاه الى تفصيل المادة حتى تكون أكثر دقة لحماية مثل تلك المباريات من أية محاولات من جهات أخرى وجماهير أندية منافسة للتأثير على النتائج وقيادة لجنة الانضباط الى الاقتناع بقرارات عكسية.

التحقيقات الأخيرة التي قامت بها شرطة دبي بعد القبض على المتسبب في الحادثة الذي قام برمي الجسم الصلب واصاب به رأس الحكم المساعد محمد الجلاف، جاءت لتعلن عن فصول جديدة في القضية، بعد أن أثبتت التحقيقات ان المعتدي على الحكم والذي يبلغ من العمر 16 عاما، هو أحد لاعبي الأندية المجاورة، وهي بالتأكيدات التي ذهبت اليها إدارة النادي الأهلي عندما اشارت الى ان ابواب النادي كانت مفتوحة بالمجان لدخول جماهير الأهلي وايضا جماهير الأندية الأخرى.

ان ما استجد من تفاصيل تقول إدارة الاهلي ودائرته القانونية انها تسير في صالح الاعلان عن مفاجآت جديدة في القضية من شأنها أن تحسب في صالح الأهلي وليس في عكس الاتجاه مثلما ذهبت اليه لجنة الانضباط في قرارها الذي وصف بالقاسي.

ان غياب التفصيل عن الكثير من مواد لوائح الانضباط في العديد من الاتحادات الخليجية هو ما يقود للوصول الى مثل هذه الاشتباكات القانونية وما يخرج على ضوئها من قرارات لا تسير في صالح الوصول الى الدرجة المناسبة من الحيادية مع جميع الأطراف.

لقد وضعت لجنة الانضباط الاماراتية ومن وضعوا لائحتها اتحاد الكرة الاماراتي في موقف حرج، سيما وأن القضية والمباراة التي كانت تسير نتيجتها للتعادل الذي يرتضي به الفريقان لم تكن بحاجة الى ذلك التسرع في الحكم والاعلان عن القرار «المتعجل»، ذلك اذا ما أكدنا على أن التفاصيل الجديدة من التحقيقات التي اعلنت عنها شرطة دبي من شأنها أن تغير الكثير من القناعات السابقة بقناعات جديدة تذهب الى الاعتراف بها لجنة الاستئناف التي سيوضع الملف على طاولتها هذه الأيام!



نقلاً عن "الأيام" البحرينية