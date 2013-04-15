انتهت القصة.. محمد نور "نصراوي"

وقعت إدارة نادي النصر في منزل رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي قبل قليل عقداً رسمياً مع لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وقائده سابقاً محمد نور ليلعب في صفوف الفريق الأصفر حتى نهاية الموسم المقبل.

وسيعقد رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي واللاعب النصراوي الجديد محمد نور مؤتمراً صحافياً، وذلك في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين بالمركز الإعلامي بالنادي.

وتوصلت إدارة النصر السعودي أول أمس السبت إلى اتفاق نهائي مع محمد نور، ينتقل بموجبه إلى اللعب في الصفوف الصفراء اعتبارا من اليوم الاثنين، وسيحصل مقابل ذلك على 100 ألف ريال عن كل مباراة يخوضها مع الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، فيما يوقع عقداً احترافيا بمبلغ أربعة ملايين ريال سعودي لمدة عام كامل.

وكانت "العربية نت" قد ذكرت السيناريو المعد للإعلان عن انضمام نور لفريقه الجديد، إذ كان من المقرر أن يصل اللاعب إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، ثم يذهب مباشرة إلى منزل رئيس النادي ويوقع رسمياً على أوراق الانتقال، على أن يتم قيدها في مكتب رعاية الشباب بالرياض صباحاً، ثم يقدم نور لجماهير النادي في اليوم نفسه، في ملعب التدريبات التي سيشارك فيها اللاعب مساءً لأول مرة، بعد أن يعقد مؤتمراً صحافياً.

وسبق لنور أن حضر ليل السبت الماضي إلى الرياض، واجتمع برئيس النادي وأعضاء شرف للتفاوض حول بنود الانتقال، ثم عاد مجدداً إلى جدة فجر اليوم التالي.

وكان مقررا أن يصل محمد نور إلى مطار الملك خالد الدولي الرابعة عصر اليوم، لكن إدارة النادي فضلت تقديم الرحلة، تحسباً لوجود ازدحام جماهيري شديد في استقبال اللاعب، وللتعجيل في حسم الصفقة، ورتبت مع الجهات الأمنية المختصة، أن يكون عبوره من خلال المكتب التنفيذي.