حتى يكتمل اللحن

غير الآهات والدموع ورياح الحزن التي تجتاح الضلوع بعد السيناريو المثير لخروج نادي باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا في أعقاب صدام كروي ملحمي أمام سادة كرة العالم برشلونة، ما الذي يجب أن يحتفظ به الفريق الفرنسي من هذه المغامرة العجيبة أو بالأحرى ما الذي يفترض أن يكون قد تعلمه أمراء باريس من درس برشلونة؟.

أشياء كثيرة من دون شك..

بعض هذه الأشياء حدسناها حتى قبل أن تطوى صفحة الصدام الذي اشرأبت له الأعناق ومنها أن نادي باريس سان جيرمان حقق الرقم الصعب في معادلة المشروع الكبير والثوري الذي جاء به القطريون، الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من أمجد الكؤوس الأوروبية والانتماء بكامل الجدارة لأفضل ثمانية أندية أوروبية ما يحفز على الاستمرار في بناء الحلم الأوروبي الكبير، وبعض هذه الأشياء أن يكون باريس سان جيرمان بكل تلك الجسارة في معاندة ومشاكسة فريق كوني مثل برشلونة لا يقدر على تركيعه إلا القليل والنادر من الأندية، جسارة في خوض المعارك الكروية بنفس الأسلحة الفنية والتكتيكية ولو أن ما افتقده الباريسيون وأظنهم سيجدونه في القادم من الأيام هي الواقعية التي تستطيع أن تترجم القدرات إلى فعل، فقد شاهدنا بالكامب نو فريقا باريسيا يجرد على فترات لاعبي برشلونة من سلاح الاستحواذ المطلق على الكرة والذي هو أساس الهيمنة والتركيع بل وإذلال المنافس، شاهدناهم يتقدمون بهدف يكرس الأفضلية التكتيكية وعندما كان لابد أن تتحصن هذه الأفضلية الرقمية والفنية بأهداف أخرى تمنعت الواقعية ونادت برشلونة على المنقذ، الهلامي والأعجوبة ليونيل ميسي فدخل متوكئا على رجل واحدة وأعاد الأمور إلى نصابها لينجح برشلونة في الوصول للمرة السادسة على التوالي لمربع الأبطال الذهبي.

من الأشياء التي وضعت المواجهة تحتها أسطر باللون الأحمر أن باريس سان جيرمان لم يأت بالخيوط التكتيكية الكاملة التي تصنع في العادة الملاحم الكبيرة، فقد كانت التركيبة شبه منفصمة، صحيح أن بينها روابط اجتهد المدرب أنشيلوتي في وضعها لبناء منظومة متطابقة ومنسجمة، إلا أن نصفها الأول كان من عيار ثقيل جدا ونصفها الثاني كان من عيار خفيف، ومن يملك فريقا بكفتين متفاوتتين لا يعطى في الغالب لحنا موزونا، لقد شاهدنا فريقا باريسيا يكبر في لحظات من المباراة إلى الحد الذي يمسح العبقرية الكاتالونية أو يروضها ويصغر في لحظات إلى الحد الذي يجعله لا يصل إلى المنتهى، فكان من الطبيعي أن يخرج من الدور ربع النهائي لعصبة الأبطال غير مهزوم من القوة الكروية الناسفة في الوقت الحالي ولكن مهزوما من محدودية واقعيته ومن هذا التفاوت الملحوظ في تركيبته، ما يقول بضرورة أن يتوجه نادي باريس سان جيرمان إلى مزيد من دعم التركيبة البشرية لإحلال نوع من التوازن الطبيعي في القوى البشرية المصدرة لأسلوب لعب بقدوره أن يتفوق على نفسه قبل أن يتفوق على الآخرين.

وإذا كان مبدعو هذا المشروع الخلاق لباريس سان جيرمان قد وضعوا سقفا زمنيا قوامه خمس سنوات لاعتلاء عرش أوروبا فإن ما يتركه الخروج من الدور ربع النهائي بعد كل الإشراقات الجميلة التي باحت بها مباراة الكامب نو أمام العملاق برشلونة من حسرة أكثر منه حزنا، لا يمكن أن يلغي الاقتناع بأن باريس ربح خطوات كبيرة على درب الألف ميل.

إن العمل لابد وأن يرتكز بالأساس على دعم الهوية الفنية ودعم هذه الأخيرة بالصورة التي تتيح ركوب التحديات الكبيرة يحتاج إلى مزيد من الخوارق البشرية من طينة ليونيل ميسي مثلا ليكتمل اللحن ولتقدم باريس في القريب سمفونية كروية عالمية تخلف برشلونة على عرش الإبداع.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية