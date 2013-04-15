راموس: لو تصرفنا مثل لاعبي "بيلباو" .. لوضعونا في السجن

أبدى مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي سيرجيو راموس، امتعاضه من التدخلات العنيفة التي ارتكبها لاعبو فريق أثلتيك بيلباو ضد زميله بالفريق، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين البارحة على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الأسبوع 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقاد المهاجم البرتغالي فريقه "ريال مدريد" لتحقيق الفوز 3-صفر بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2و68، لينتزع النادي الملكي ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، خلف برشلونة المتصدر 81 نقطة.



لكن هدّاف "الميرنغي" عانى كثيراً من التدخلات العنيفة طوال مجريات المباراة، كما تعرض أيضاً إلى صافرات استهجان من جانب جمهور "بيلباو"، الأمر الذي أثار حفيظة زميله الإسباني سيرجيو راموس.



وصبَّ مدافع منتخب "لافوريا روخا"جام غضبه على لاعبي "بيلباو"، منتقداً الخشونة المفرطة التي تعامل بها "الباسكيون"مع لاعبي ريال مدريد وعلى رأسهم رونالدو.



وقال قائد ريال مدريد في المباراة - بلهجة لا تخلو من السخرية - : "لو قمنا أنا وبيبي بنفس التدخلات التي قام بها لاعبو "أثلتيك بيلباو" لكان مصيرنا السجن".



كما وجّه مدافع "اللوس بلانكوس"- في تصريحه الذي نقلته صحيفة "ماركا" - انتقادات لاذعة لحكم المباراة تيكسيرا فينيتيس، على خلفية تغاضيه عن احتساب أخطاء عدة، للريال "حكم المباراة لم يُحرك ساكناً تجاه ما قام به لاعبو بيلباو من تدخلات عنيفة على رونالدو وغيره".



من جانبه، شنَّ مدافع فريق"بيلباو"، ميكيل سان خوسيه، هجوماً نارياً على رونالدو، مطالباً إياه بالتركيز بشكلٍ أكبر على لعب كرة القدم فقط، كي يحظى باحترام المنافسين.



ونقلت صحيفة "ماركا"الإسبانية تصريحاً لقلب دفاع الفريق الباسكي ذكر فيه أن كريستيانو رونالدو لن يحظى باحترام الفرق المنافسة، في حال لم يعمل على تغيير سلوكه، لافتاً إلى أن تركيزه على كرة القدم فحسب سيجعله محل احترام الكثيرين.



يُذكر أن هذه التصريحات جاءت رداً على أحد الأسئلة، حول سبب الخشونة المفرطة التي تعامل بها لاعبو "بيلباو" مع"رونالدو"، خاصة "سان خوسيه" الذي أفسد في إحدى اللقطات تسريحة اللاعب البرتغالي في محاولةٍ منه لإيقافه.