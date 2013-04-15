ريال مدريد يلاحق الفرنسي بوغبا .. لخلافة ألونسو

كثف نادي ريال مدريد الاسباني، في المدة الأخيرة، من تحركاته لإيجاد الخليفة الملائم للاعب الوسط، تشابي ألونسو الذي ينتهي عقده مع الفريق في الصيف المقبل. ويبدو أن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قد وجد العصفور النادر في شخص اللاعب الصاعد للكرة الفرنسية، بول بوغبا المتألق بشكل لافت، في هذا الموسم، ضمن فريق يوفنتوس الايطالي.

وأفادت تقارير صحافية عدة، اليوم الاثنين، نقلاً عن إذاعة "كادينا"الإسبانية أن فلورنتينو بيريز قد أرسل طائرة خاصة إلى مدينة فيرونا الايطالية لنقل والد أحد اللاعبين الفرنسيين والذي شارك في المباراة الأخيرة بين فرنسا وإسبانيا برسم تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2014".

وأوضحت الإذاعة الإسبانية، على لسان الصحافي الشهير خوزي رامون دي لامونا المطلع على شؤون نادي ريال مدريد، أن رئيس فريق الريال، قد التقى، في الأيام القليلة الماضية، بوالد اللاعب بوغبا لجس النبض حول مدى استعداد ابنه للانضمام لتشكيلة "الميرنغي" في الموسم المقبل، وأن رغبة فلورنتينو بيريز في ضم متوسط ميدان نادي يوفنتوس الايطالي قد جاءت بنصيحة من المدافع الدولي الفرنسي لريال مدريد، الشاب رافائيل رافان.

ويبقى نادي يوفنتوس بمثابة العائق الوحيد الذي قد يمنع حامل لقب الدوري الاسباني في استقدام بول بوغبا بحيث لا يزال اللاعب الفرنسي مرتبطاً مع فريق "السيدة العجوز" بعقد يمتد إلى غاية يونيو2016، وبالتالي فان عقد الصفقة يتطلب صرف قيمة مالية ضخمة.

وكان بول بوغبا، البالغ من العمر 20 عاماً، قد انضم لنادي يوفنتوس في صيف العام الماضي، قادماً من فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الذي لعب له لمدة موسمين.

وقد نجح بوغبا في فرض وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لـ "اليوفي" حيث شارك رفقته في 23 مباراة في الدوري الايطالي وسجل خلالها 5 أهداف رغم أنه ينشط في منصب وسط ميدان دفاعي وليس هجومي.