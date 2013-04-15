محمد نور: تقدمي في العمر ليس مشكلة .. سأرد في الملعب

اعتذر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد وقائده سابقاً، لجماهير فريقه، عن خلعه قميص النادي، وارتدائه قميص نادي النصر، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل ساعات في العاصمة السعودية الرياض في مقر النادي الأصفر: "انتقلت من فريق كبير، إلى فريق آخر كبير، وإدارة نادي الاتحاد هي من طلبت مني الرحيل، وأنا شخصياً من طلبت أن أحضر إلى النصر"، وأضاف: "يهمني الآن أن أساهم مع فريقي الجديد في تحقيق البطولات، وأن نسعد جماهيره الغفيرة .. صدقوني سترون محمد نور جديدا"، لافتاً إلى أنه تلقى عروضاً عدّة، "لكن عرض إدارة النصر كان جاداً، ورغبتهم في إنهاء المفاوضات، جعلتني أوافق بسرعة".

وتابع: "نادي النصر دائماً ما يجلب النجوم، إضافة إلى جماهيريته الكبيرة في كل مكان، وهذه هي أبرز المعايير التي تهمنا كلاعبين"،

وكان محمد نور وقع فجر اليوم، على أوراق انتقاله ليمثل النصر ما تبقى من الموسم الرياضي الحالي "هاوياً" مقابل ١٠٠ ألف ريال عن كل مباراة يخوضها، و٣٠٠ ألف ريال عن كل بطولة يحققها مع الفريق .. على أن يتحول عقده الى "لاعب محترف" مع الفريق النصراوي ابتداء من الموسم الرياضي الجديد، مقابل ٤ ملايين ريال لمدة عام واحد.

وانتقد نور كل الذين قللوا من قيمته كلاعب بسبب تقدمه في العمر، واستنكروا على النصر التعاقد معه، وأوضح: "أستغرب أن يحكم الناس على اللاعب من خلال عمره وليس ما يقدمه داخل الملعب، وأنا سأريكم في الملعب ما يستحق أن تحكموا عليّ من خلاله"، وهو ما أيده المدير الفني لنادي النصر، الأرغوياني كارينيو، الذي قال في المؤتمر الصحافي نفسه: "إن في استطاعة نور أن يلعب العام المقبل بالقوة نفسها التي يلعب بها الآن".

ورفض نور التعليق على ما كتبه قائد فريق النصر السابق فهد الهريفي، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول اتصاله هاتفياً بمحمد نور، وتقديم النصيحة له بأن يلعب خارج السعودية، وقال: "لا أريد الحديث عن ذلك الآن، ولا أجد نفعاً في إثارة موضوع كهذا الآن، والبحث عن إثارة المشكلات، فهد الهريفي لاعب كبير، وأنا جئت هنا لألعب كرة قدم فقط، ولأفيد وأستفيد" .. وهي الإجابة التي استحسنها بعض حضور المؤتمر بالتصفيق لها "إعجاباً".

واستغرب اللاعب النصراوي الجديد، مما ذكره أحد الصحافيين، عن امتداح الإداري الأسبق في نادي الاتحاد مدني رحيمي لمحمد نور، وعلق وابتسامة سخرية تكاد تقفز من عينيه: "غريبة أن يقول مدني هذا الكلام، وهو أكبر المؤيدين لقرار إدارة الاتحاد ضدي، لكنني لن أرد عليه الآن، وإنما في الملعب، وهو أكثر شخص يعرف ردودي جيداً داخل الملعب".

إلى ذلك، غصت مدرجات ملعب فريق النصر بالجماهير، الذين تواجدوا في مقر وملعب النادي قبل صلاة العصر لحضور المؤتمر الصحافي، والتدريب الأول لمحمد نور بقميص النصر.