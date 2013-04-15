أكاد لا أصدق أن إدارة الاتحاد التي وقعت مخالصة مع محمد نور هي نفسها من رفعت لجهات الاختصاص برعاية الشباب تطلب الموافقة على تسمية إحدى بوابات النادي باسم نور.

• وأكاد أجزم أن الإدارة نفسها التي ترتب لتكريم محمد نور ليست الإدارة نفسها التي وضعته بين الاعتزال أو البحث عن ناد آخر بمنحه إجازة أولها ضاع قبل ان يصل آخرها.

• وأمام هذا المشهد لا بأس أن أسأل هل الاتحاد يدار بأكثر من إدارة حتى يقع في مثل هذه الأخطاء.

• ولا يعني هذا أنني أطعن في قرار أو ضد توجه بقدر ما أتحدث عن حالة فيها من المضحكات ما يشبه البكاء.

• وفي الإطار نفسه أسأل أعضاء شرف الاتحاد الذين ملأوا وسائل الإعلام احتجاجاً على قرار إجازة نور من الإدارة لماذا نسوا البقية من تعاطفهم حمد ومبروك والرهيب وهزازي وتكر إن كانوا صادقين في معارضتهم القرار.

• أسأل مع يقيني التام أنهم استغلوا حالة نور للعزف على وتر الغرائز والاستزادة من الحالة لما يضمن لهم أكبر كمية من الضوء.

• ولأن المسألة معقدة لدرجة لم نعد نعرف معها من مع من ومن ضد من، فتعالوا نتجه صوب الهلال الذي يضعه المتحدث الإعلامي باسمه في مواقف صعبة مع الأندية بداية بقصة شهرة سائق الباص إلى أن وصل للتقليل من الأهلي والشباب بكلمات رفضها الكل ومعهم عشاق الناديين.

• أعرف إن إدارة الهلال لا تقبل هذه التجاوزات لكن مطلوب منها بدل الاحتجاج الصامت الاعتذار لمن طالتهم شظايا المتحدث باسم الهلال ومحاولة تصحيح مفاهيم المعني بهذه التجاوزات بكلمة هذا خطأ يا شاطر.

• من دوري زين إلى دور جميل وما يهمنا هو تصحيح أخطاء زين لصالح جميل.

• كما يجب على الرابطة أن تكشف للأندية والجمهور والإعلام الأرقام المالية ليكون الكل على بينة.

• بدأت التجاوزات تجاه الحكام تأخذ مسارا خطيراً فيه الاعتداء عنوان سيئ لكثير من الحالات.

• فهل من حل جذري لهذه الحالة التي للأسف تجتاح ملاعبنا؟

• وعندما أقول حالة فهذا التوصيف المناسب لما قدمته لنا الشاشة الفضية في أكثر من ملعب.

• الوحدة عاد لدوري الأضواء وسط وعود وعهود وصخب وغادر الدوري الكبير إلى دوري أقل بهدوء.

• فمن يفسر هذه الحالة يرسل تفسيرها إلى الأستاذ علي داوود.

• كان ودي أن أزيد لكن صديقي وصل في الوقت غير المناسب.

نقلاً عن "عكاظ" السعودية