عارضة أزياء روسية .. ترفض المشاركة في إهانة "ميسي"

رفضت عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، صديقة مهاجم ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمزيق قميص الغريم التقليدي لصديقها ومهاجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية لها على قناة "إم تي في" اليونانية.



وتجنّبت صديقة اللاعب البرتغالي إقحام نفسها في حرج كبير بعد أن رفضت طلباً من أحد مراسلي القناة اليونانية بقطع قميص ميسي بالمقص، أثناء تواجدها في حفل (إم تي في آند بيوتيفول بيبول)، الذي أقيم في مدينة كيب اليونانية، لكن "عارضة الأزياء الروسية" أبدت "روحاً رياضية" ورفضت الطلب.



وقالت "شايك" للمراسل التلفزيوني: "لن أقوم بتمزيقه، لو كنت تملك مزيداً من وقت الفراغ، قم بقصه أنت"، ما دفع مراسل القناة اليونانية إلى تمزيقه فوراً أمام عدسات التلفاز.



وأثار هذا الموقف إعجاب صحف إسبانية عدة، إذ طالبت صحيفة "ميجور أوي" الإسبانية بمنح عارضة الأزياء الروسية جائزة أمير أستورياس في فئة الرياضية بعد تسجيلها هذا الموقف الرائع.



يُذكر أن إيرنا شايك (25 عاماً) ولدت لأم "روسية" وأب "تتري" في بلدة صغيرة بمقاطعة تشيليابنسك الروسية، وبدأت طريقها في عالم الأزياء والموضة بعد فوزها في مسابقة جمال محلية عام 2004.



وتعرفت على "رونالدو" قبل سنتين من الآن، إذ من المتوقع أن يعقدا زواجهما هذا العام، حيث سبق وأن أبدى الهداف البرتغالي رغبته بالزواج من عارضة الأزياء الروسية، مشيراً إلى أن مراسم عقد الزواج ستقام على إحدى جزر ماديرا بالمحيط الأطلسي.



وسبق أن توترت علاقتها برونالدو في أحد الأوقات بسبب اعتراض والدته عليها، حيث كانت قد رفضت الجلوس إلى جانبها في المقصورة الرئيسية في إحدى مباريات ريال مدريد، الأمر الذي التقطته الكاميرات، وهو ما تسبب بإحراج كبير لرونالدو.