لاعبون إنجليزيون .. على "شفير" كارثة مالية

تعرض لاعبون من الدوري الإنجليزي لخسارة أموال طائلة، جراء حجزهم لقصور كبيرة وفارهة ضمن مشروع سياحي باسم "هوليداي فيلا" كان من المقرر أن تُشيد على شواطئ مدينة السعيدية في المغرب.



وكشفت صحيفة "الدايلي ميل" الإنجليزية عن تفاصيل المشروع الذي ربما يكون سبباً في خسارة اللاعبين الإنجليز لأموالهم الطائلة التي دفعوها، والتي تقدر بملايين الجنيهات إثر حجزهم هذه القصور ضمن المشروع السياحي الذي تقدر كلفته بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.



وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم قائد تشلسي جون تيري، وزميله جو كول، إلى جانب لاعب مانشستر يوناتيد ريو فيرديناند وزميله مايكل كاريك الى جانب غاري نيفيل، بالإضافة إلى نحو ٢٠ لاعبا آخر.



وكان من المقرر أن يتسلم هؤلاء اللاعبين قصورهم هذا العام، لكن توقف العمل فيها بسبب حدوث اختلاسات وفساد مالي أصاب الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع الذي كانت الأمور تسير به في الاتجاه الصحيح للتنفيذ، فاضطرت إلى إيقاف العمل به.



ودفع لاعبو الدوري الإنجليزي شأنهم شأن مئات مواطنيهم أموالا بشكل مبكر قصد الحجز في هذا المشروع الذي كان من المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه خلال أربع سنوات تنتهي هذا العام.



وبدأ العمل في المشروع منذ عام 2006، على أن ينجز نهاية 2010، ولكن اضطرابات كثيرة أعاقت إتمامه، حتى توقف العمل فيه في 2009 بسبب إفلاس بعض المساهمين مما عطل إتمام المشروع، و"صعق" المستثمرين.



يذكر أن الشركة المنفذة كانت قد استغلت وجود لاعبي الدوري الإنجليزي للترويج لهذا المشروع الذي كان يضم في ثناياه إلى جانب القصور محال تجارية عدة، ومطاعم وعدد مرافق حيوية.