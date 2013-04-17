البنزرتي.. بوسطن

في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء وممثلو اتحادات الصحافة الرياضية في العالم بمدينة سوتشي الروسية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لمناقشة قضايا مهمة من بينها محاربة الفساد والعنف في الرياضة .. عاش العالم واقعتين مؤسفتين .. الأولي الحادث الإرهابي الذي وقع في ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة والذي راح ضحيته ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب أكثر من 120 شخصا نتيجة انفجارين مفاجئين بالقرب من خط نهاية السباق.. والواقعة الثانية هي قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم بتأهل نادي الإفريقي للدور نصف النهائي للدوري التونسي علي حساب نادي البنزرتي الذي يتساوي معه في نفس رصيد النقاط بسبب تلاعب نادي أوليمبيك الكاف بعدم اللعب أمام الإفريقي في الجولة الأخيرة الحاسمة.

هاتان الواقعتان المؤسفتان ضربتا الرياضة في الصميم .. وبدلا من أن تكون الرياضة رسالة حب وسلام وشفافية ونظافة .. أصبحت وسيلة يستخدمها بعض المارقين والمفسدين لتحقيق مكاسب مادية وسياسية رخيصة .. فما حدث في ماراثون بوسطن هو حادث إرهابي بمعني الكلمة مهما كانت دوافع وهوية مرتكبيه .. حتي لو كانت تلك الدوافع انتقاما من سياسة أمريكية فاشلة تجاه من ارتكبوا هذا الحادث أو البلد أو الفصيل الذي ينتمون له .. وحتي الآن لم يعرف هوية المتورطين في هذا الحادث الإجرامي الذي راح ضحيته العديد من الأبرياء الذين لا ذنب لهم من بينهم طفل صغير.. عوقبوا لمجرد أنهم كان يشاركون في السباق أو وقفوا يشجعون المتسابقين ويستمتعون بالرياضة!!.

إن المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية أخطأوا لأنهم وجهوا الرسالة الخطأ في المكان الخطأ .. فالساحات الرياضية لم تكن ولن تكون المكان المناسب لتوصيل رسالات سياسية انتقامية لأن الرياضة وجدت للمنافسة الشريفة والمتعة الجسدية والروحية .. ولذلك عندما تستغل الاستغلال الخطأ تكون النتيجة سلبية جدا ويكون أثرها عكسيا وينقلب ضد من يوجهون هذه الرسالة الخطأ.

أما واقعة البنزرتي وقرار الاتحاد التونسي بتصعيد الإفريقي علي حساب البنزرتي لنصف نهائي دوري تونس لكرة القدم .. فقد تسبب في أحداث عنف شديدة في مدينة بنزرت .. وتحولت الرياضة من منافسة شريفة إلي ساحة للعنف والسلب والنهب بسبب خطأ لناد تلاعب من أجل مصلحة ناد آحر دون أن يدرك مسئولوه غير الفاهمين وغير الراشدين نتيجة فعلتهم التي تسببت في أزمة كبيرة وخروج المنافسة الرياضية عن إطارها النظيف والشريف.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية

