الفتح "يثبت" الفكر يهزم المال

واحدة من مشاكل الكرة في بعض دولنا العربية أن بطولة الدوري دائما ما تكون محتكرة بين ناديين أو ثلاثة وكمثال الأهلي والزمالك في مصر والهلال والمريخ في السودان والرجاء والوداد في المغرب والترجي والإفريقي في تونس والفيصلي والوحدات في الأردن والتي تملك الجمهور وتحظى باهتمام رجال الأعمال الذين يحرصون على نيل عضويتها والدخول إلى مجالس إداراتها، كما أنها تجذب الشركات والمؤسسات للرعاية على شعارها.

وإن كانت السنوات الأخيرة قد شهدت تغيرا في خارطة الكرة في جميع أنحاء العالم وشهدنا منتخبات وفرق أندية كانت تسيطر على الألقاب القارية والعالمية وتشكل حضورا في المراكز المتقدمة لكل المنافسات أفل نجمها وظهرت وجوه جديدة، فإن فريق الفتح السعودي أثبت عمليا أننا بالفعل نعيش عهد ثورات رياضية وهو يتوج عن جدارة واستحقاق وعلى طريقة الكبار بحسم لقب الدوري قبل جولتين من نهايته رغم أن عمره في الدرجة الممتازة لم يتعد الأربع سنوات ليحقق حلما ظل يراود قاعدته منذ تأسيسه في العام 1958.

وعندما تصدر الفتح البطولة من الأسبوع الأول توقعنا وتوقع الكل أنها بداية أو (فورة) وسرعان ما تنتهي وأنها صدارة مؤقتة في وجود الهلال والاتحاد والشباب والأهلي ولكن يبدو أن لاعبي الفتح كانوا يمدون ألسنتهم لهذه الأحاديث فكان ردهم بليغا بالفوز بالدوري وبفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه الهلال وهو بلا شك يمثل درسا في الطموح وقوة الإرادة والتخطيط السليم أو كما قال رئيسه إننا أثبتنا (أن الفكر يهزم المال)، بعد أن تعاقدوا مع مدرب قدير وعناصر أجنبية ممثلة في البرازيلي ألتون والكنغولي دوريس بجانب عناصر وطنية، فخلقوا فريق الأسرة الواحدة الذي استطاع أن يتوج جهده بأعظم إنجاز للمنطقة الشرقية ولمدينته الصغيرة وقاعدته التي لا تتعدى الألف مشجع ولكن كان صوتهم أقوى من ملايين المشجعين.

كنت أتابع مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي بكل حواسي وأشعر كأنني من أبناء النادي وأعتقد أنه شعور كل من تابع واهتم بهذا الفريق، لأنه بالفعل يستحق وكنا ندعو له وعشنا على أعصابنا حتى صافرة نهاية المباراة وسعدنا بهذا الإنجاز الذي يجب أن تستفيد منه كل الفرق في دورياتنا العربية لتنتفض كما انتفض الفتح وكما فعلها من قبل لخويا في دوري نجوم قطر.

الفتح فتح جديد للكرة السعودية.

حروف خاصة

تلقى الهلال السوداني إنذاراً من الاتحاد الدولي لتسديد حقوق اللاعبين النيجيريين يوسف محمد وايفوسا اللذين استغنى عنهما الموسم الماضي والمدرب الفرنسي كامبس المدير الفني السابق للفريق والبالغة أربعمائة ألف دولار أمريكي.

والمريخ تنتظره أيضاً مطالبات من لاعبين سابقين على رأسهم النيجيري استيفن وارغو والبالغة أربعمائة ألف دولار.

مصير مجهول ينتظر الناديين بسبب الضائقة المالية.

نقلاً عن "الشرق" القطرية

