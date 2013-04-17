لجان الكرة.. "التحصين" أو "القمع"

بعد مرور أكثر من 4 أشهر على انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، كُشف يوم الأحد الماضي النقاب عن أسماء بعض اللجان العاملة باتحاد الكرة، وسط حفاوة وترحيب كبيرين بالأعضاء المنتخبين أو المعينين، بصفتهم قامات رياضية وطنية يشهد لها بالكفاءة والاستقامة، مع انتظار ما ستسفر عنه تشكيلات اللجان القضائية، المزمع الإعلان عنها نهاية الشهر.

هذه اللجان التي ينتظر منها الجميع أن تتجاوز سقطات سابقاتها، لا أعلم لماذا يراودني شعور بأن جميع الإشادات التي نالتها في الأيام الماضية، ستتحول إلى قصائد هجاء وذم في أول اختبار حقيقي تتعرض له، خاصة إذا ما تباينت قراراتها بين ناد وآخر.

الأكيد أن أسباب احتقان الشارع الرياضي يعود بالدرجة الأولى إلى هشاشة قوانين اللجان التنظيمية والانضباطية، وتباين تطبيقها بين الأندية، مما يتيح مساحة كبيرة لاجتهاد أعضائها، وبالتالي وقوعهم فريسة للتشكيك في قراراتهم اعتمادا على ميولهم المعروفة سلفا لدى الشارع الرياضي.

هذه الأسباب رغم وجاهتها ما كان لها أن تطل بوجهها القبيح لو تم حماية هذه اللجان، كما يحدث في دول العالم المتقدمة، من سهام النقد التي تطال أعضاءها وتنتهك حرماتهم ليل نهار، من أعلى سلطة إدارية في الأندية إلى أصغر إعلامي في شارع الصحافة.

شخصيا طوال 8 سنوات قضيتها في العاصمة البريطانية لم أسمع يوما باسم رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، رغم اتخاذ هذه اللجنة لقرارات وعقوبات صارمة طالت معظم نجوم الكرة ومدربيها، على نحو معاقبة السير اليكس فيرغسون المدير الفني لمانشستر يونايتد بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 32 ألف جنيه إسترليني (184 ألف ريال) بعد انتقاده حكم مباراة فريقه أمام سندرلاند، وملاحقة أشلي كول لاعب تشيلسي وتغريمه 90 ألف جنيه (520 ألف ريال) بعد تغريده على حسابه الشخصي في «تويتر» اعتبرت مسيئة لاتحاد الكرة، ناهيك عن تغريم نادي ساوث هامبتون 20 ألف جنيه (120 ألف ريال) بعد فشل إدارة النادي في السيطرة على لاعبيها أثناء مباراتهم مع نوريتش سيتي.

لذلك ينبغي على اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهات المختلفة ذات العلاقة، وضع ضوابط تكفل للأندية حق الاعتراض على القرارات الصادرة عن هذه اللجان قانونيا، دون المساس بشخوص أعضائها بالتشكيك أو التجريح، مع تجريم كل من يتجاوز ذلك بعقوبات صارمة على غرار القوانين المطبقة في الاتحادات المتقدمة كرويا.. فهل ينتهز أحمد عيد ومجلسه الجديد قيام أول اتحاد كرة منتخب في البلاد ويعمد إلى تحصين أعضائه ولجانه، أم يفوت على نفسه هذه الفرصة ويبقي الوضع على ما هو عليه؟

نقلاً عن "الشرق الأوسط" الدولية

